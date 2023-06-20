Сайра подозрительная: криминальный финал

Кажется, после наших предыдущих публикаций правоохранительные органы всерьез взялись за производителей, которые делали консервы из сайры с подменой сырья. Во всяком случае, об этом говорят масштабы работы прокуратуры в Новосибирской области, где располагаются сразу два рыбоконсервных предприятия, выпускавших «Сайру». Учитывая то, что проверки надзорного ведомства прошли в восьми регионах страны, есть основания надеяться, что не только новосибирские компании «СОК-ФИШ» и «Меркурий-Н», но и производители из других субъектов теперь изменят свои подходы к деятельности. Но, прежде чем в подробностях рассказывать о выводах Новосибирской прокуратуры, давайте вспомним, как проходило наше расследование.

КРУПНЫЙ УЛОВ

Летом 2021 года Россельхознадзор попросил МВД, ФСБ и ФАС обратить внимание на факты, установленные в ходе проверки 30 образцов рыбных консервов, в наименовании которых есть указание «Сайра». В 22 видах продукции вместо сайры обнаружена иваси, а также сельдь - тихоокеанская и атлантическая. Россельхознадзор в своих письмах попросил силовые структуры принять меры к «указанным хозяйствующим субъектам и лицам, осуществляющим мошеннические схемы при производстве и обороте продукции». Также в письмах содержался список производителей, к продукции которых возникли вопросы. Вот этот список: «Русский рыбный мир», «Владимирский консервный завод», «Логистическая компания А», «Региональная логистическая компания А», «Морские традиции», «Меркурий Н», «Фортуна Крым», «Рыбный остров» и «Штиль».

Сайра - мигрирующий вид. Несколько лет назад промысловые скопления сайры перестали заходить в российскую Особую экономическую зону - рыба проходит далеко в океане. В таких условиях вести промысел имеет смысл лишь в том случае, если рыбу перерабатывают на борту либо принимают на плавбазе. Специализированного сайроловного флота у нас нет, а вот плавбазы - имеются. Правда, когда наши рыболовы решили опробовать механизм приема на плавбазу рыбы, выловленной в водах Мирового океана, столкнулись с претензиями со стороны таможенников. Продукцию, произведенную на борту российского судна в водах Мирового океана (то есть, в нейтральных водах), признали иностранной, а рыбаков обвинили в контрабанде. После этого дальневосточные рыбодобытчики на промысел сайры не выходили.

Производителям приходится закупать сырье за рубежом, цена на него выросла, а следом выросла и стоимость банки консервов. Директор камчатского Колхоза имени Ленина Сергей Тарусов в прошлом году показал нам такую арифметику: цена килограмма мороженой сайры - около трех долларов. Чтобы обеспечить минимальную рентабельность в 3-4%, с завода банка консервы должна была уходить минимум за 150 рублей. Розничная цена такой консервы, к примеру, в Москве была бы … Сам Сергей Тарусов, кстати, нам эту цифру так и не назвал, сказав, что просто не может ее представить. Колхоз имени Ленина консервы из сайры больше не производит. По мнению генерального директора компании «Доброфлот» Александра Ефремова, стоимость 245-граммовой банки консервированной сайры на полке в магазине не может быть ниже 190-200 рублей. «Любая «сайра» за 150 рублей и дешевле — это со 100% вероятностью подделка», - резюмировал Ефремов. При этом в магазинах по всей стране можно было найти «Сайру» как за 250, так и за 150, 120 и даже за 99 рублей.

Сколько еще фальсификата остается на магазинных полках в России — одному богу известно. Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Чтобы понять, а сколько вообще в России может быть настоящей сайры - в смысле, консервов из нее, прошлой осенью мы провели простой расчет. Запросили у ФТС и Россельхознадзора данные о количестве завезенного в Россию сайрового сырья и общем объеме произведенных консервов в течение календарного года. Брали данные 2021 года, так как запрос направлялся осенью 2022-го. Оказалось, это был верный след. В ФТС сообщили, что в 2021-м российские компании закупили за рубежом 8,7 тысячи тонн сырья. Из одного килограмма мороженой сайры можно выработать примерно три банки консервов (около 750 г.). А значит, этого количества хватило бы на производство примерно 25 миллионов банок готовой продукции. Россельхознадзор поделился статистикой системы «Меркурий»: оказалось, что в 2021 году российские заводы изготовили 46 миллионов банок «Сайры». Значит, в более чем 20 миллионах из них самой сайры-то быть не могло!

РЕТРОГРАДНЫЙ «МЕРКУРИЙ»

Ответ на вопрос, что в этих банках, дала та же система «Меркурий», которая, напомним, отслеживает все этапы производства пищевой продукции, начиная от добычи сырья и заканчивая продажей в магазинах. Осенью 2022-го в распоряжении редакции оказались несколько скан-копий реальных производственных транзакций, оформленных заводами в системе «Меркурий». В этих документах заводы открыто заявляли о том, что производят консервы «Сайра натуральная» и «Сайра натуральная с добавлением масла» из сельди и иваси. Зачастую, кроме подмены сырья, производители показывали еще и странные цифры несовпадения объема сырья и количества выработанной продукции. К примеру, завод «Фортуна Крым» 19 апреля прошлого года оформил транзакцию, которой отразил производство 117 тонн консервов из 64 тонн сырья (сельди). Одну банку из этой партии мы нашли в московском магазине сети «Лента», оказалось, что рыбы в ней - 120 граммов, то есть, ровно половина веса. В апреле 2023 года пресс-служба Россельхознадзора в ответе на запрос КП сообщила, что ведомством «аннулировано 8 747 производственных ветеринарных сопроводительных документов ООО «Фортуна Крым», ООО «Меркурий Н» и ООО «СОК-ФИШ», 8 747 записей журнала продукции, сформированных из них, а также аннулирована регистрация 25 лиц, оформлявших ВСД указанных организаций. Аннулированы сертификаты ООО «Сок-Фиш» на сайру тихоокеанскую натуральную, изготовленную из тихоокеанской сардины, скумбрию атлантическую натуральную, изготовленную из сардины. Аналогичные нарушения - ООО «Фортуна Крым» и «Меркурий-Н»».

Еще один способ махинаций с сайрой выявила прокуратура Приморского края. В ходе виртуальной инвентаризации системы «Меркурий» надзорное ведомство вскрыло целую сеть операций, в результате которых 30 кг замороженной сайры превратились… в 2 тысячи тонн. В схеме были задействованы несколько компаний. Суть следующая: компания №1 поставляет компании №2 30 кг сайры. Компания №2 в этот же день перепродает весь объем компании №3. Та, в свою очередь, проводит инвентаризацию - и выясняет, что на самом деле сырья пришло не 30 кг, а 300 тонн - и перепродает его обратно компании №2. Подобный фокус компании №№ 2 и 3 проделали еще несколько раз, доведя объем введенной в оборот «сайры» до 2 тысяч тонн. Затем компания №2 начала продавать это «сырье» консервным заводам, в том числе уже упомянутым «СОК ФИШ» и «Меркурию Н». Какое сырье на самом деле пришло в Новосибирскую область под видом этой сайры и попало затем в консервы, узнать не представляется возможным.

Но вернемся к производственным транзакциям из системы «Меркурий». Нам показалось странным, что заводы так легко сообщают, что производят консервы без использования сырья, указанного в наименовании, ведь это запрещено Техрегламентами. В отличие от ГОСТов и ТУ, Техрегламенты — это законы прямого действия. Лучик света на ситуацию пролил официальный ответ Госветслужбы Крыма, которая заявила, что ООО «Фортуна Крым» ввело в действие Технические условия 10.20.25-001-00101625-2019, в соответствии с которыми «при производстве консервов «Сайра натуральная с добавлением масла», «Скумбрия натуральная с добавлением масла», «Сардина натуральная с добавлением масла» использует в качестве сырья следующие виды рыбы: сельдь, навагу, минтай, сардинеллу, сардину, пеламиду, скумбрию, допускается добавление молок и икры сельди, корюшки.

Пока добросовестные предприятия выпускают настоящую сайру, многочисленные дельцы продают под ее видом дешевые сорта рыбы. Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Оказалось, подобных ТУ немало. В распоряжении редакции оказалось еще два аналогичных документа, написанных для других производителей - новосибирских «СОК-ФИШ» и «Меркурий Н». В обоих случаях компании «разрешают» себе производить консервы с использованием сырья, отличающегося от заявленного наименования готовой продукции. Оба Технических условия были согласованы экспертами Новосибирского Центра стандартизации и метрологии - регионального «подведа» Росстандарта. В обоих экспертных заключениях говорится о том, что «требования к оформлению, содержанию и изложению документа соответствуют ГОСТ Р 51740 – 2016». Данный ГОСТ, как следует из самого документа, «устанавливает общие требования к построению, изложению, содержанию, оформлению, обозначению, согласованию, утверждению, регистрации, обновлению, отмене технических условий (ТУ) на пищевую продукцию, произведенную и/или выпускаемую в обращение на территории Российской Федерации».

ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО

Пазл сложился. Теперь мы знаем всю историю под условным названием «Масштабная сайровая афера в России». На фоне удорожания сырья производители нашли способ обходиться вовсе без него - создали ТУ, явно противоречащие законодательству, а специалисты Росстандарта выдали на эти ТУ положительные заключения, зарегистрировали их и внесли в базу данных. На основании данных документов некоторые заводы и производили сайру из сельди и иваси.

«Условия ТУ более узкие по своему смыслу и содержат аналогичные ГОСТу правила и требования, но применительно к конкретной продукции. Иногда держатели ТУ пытаются внести и утвердить правила с «поблажкой» для себя в интересах извлечения дополнительной выгоды и прибыли различными путями и способами, - говорит кандидат юридических наук, адвокат Аркадий Анишин. - Наверное, уместно предположить, не утверждая, что и в плане производства консервированной сайры некоторые предприниматели действовали, исходя из личных коммерческих интересов, преследуя цель максимального извлечения прибыли, но не из оптимизации производства, а иным путём – путём умышленного введения в заблуждение конечного потребителя – нас с вами».

Заместитель директора ООО НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ» Артем Чухланцев также считает, что вина в описанных нами случаях изготовления консервов на основании спорных ТУ лежит исключительно на производителях, которые пошли на осознанное и намеренное нарушение: «Нельзя ни в коем случае говорить, что данные компании обнаружили некую лазейку в нормативном регулировании производства продукции по ТУ. Потому что никакой лазейки нет. Нельзя утверждать, что технические условия разрешают фальсификацию. Это неправда. К тому же, это наносит непоправимый репутационный ущерб многим добросовестным разработчикам и квалифицированным специалистам по стандартизации, которые не допускали никаких нарушений».

Мы попросили юриста Аркадия Анишина взглянуть на листы с экспертными заключениями для ТУ «СОК-ФИШ» и «Меркурий Н» - и получили следующий недвусмысленный комментарий: «Безусловно, сомневаться в компетентности сотрудников-экспертов ФБУ «Новосибирский ЦСМ» не приходится, поэтому возникает справедливый и вполне законный вопрос об осознании ими своих действий, выразившихся в выдаче незаконного экспертного заключения, однако правовую оценку этим действиям дадут уполномоченные органы. Потому что этот вопиющий масштабный и длительный обман потребителя стал известен широкому как неопределённому кругу лиц – нам, потребителям, так и определённому – надзорным органам, в частности прокуратуре Новосибирской области».

Кстати, Новосибирский ЦСМ сделал неловкую попытку выкрутиться из этой истории, направив ООО «Меркурий Н» письмо, в котором сообщил об аннулировании экспертных заключений на ТУ и Изменения к ТУ «в целях защиты деловой репутации ФБУ «Новосибирский ЦСМ» и исключения возможности использования выданных нами экспертных заключений в целях введения в заблуждение потребителей и контролирующие органы…». Мы можем лишь предположить, что на момент выдачи этих заключений ни деловая репутация ЦСМ, ни реакция потребителей и «органов» экспертов так не волновала, и задаться вопросом: а почему?

Сейчас нельзя бы уверенным, что обнаружишь в банке с надписью «Сайра». Фото: Виталий Невар/ТАСС

ОФИЦИАЛЬНО!

Прокуратура Новосибирской области - КП:

1. Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 171.1 УК РФ (об изготовлении и сбыте названными организациями рыбных консервов, в состав которых не входят заявленные в наименование породы рыб). 10 марта 2023 года сотрудникам «СОК-ФИШ» и «Меркурий Н» предъявлены обвинения.

2. В марте 2023 года по итогам проведенной прокуратурой области проверки выявлены признаки халатности в действиях должностных лиц Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, не принявших меры к своевременному мониторингу ФГИС «Меркурий» для пресечения руководством двух вышеуказанных организаций нарушений. 16 мая в отношении сотрудников Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность).

3. И. о. прокурора Дзержинского района Новосибирской области направил постановление в отношение сотрудников ФБУ «Новосибирский центр стандартизации и метрологии», которые выдали положительные заключения на противоречащие техническим условиям Таможенного союза Технические условия ООО «СОК ФИШ» и ООО «Меркурий Н».

Это стоило доказать!

P.S. Остается надеяться, что прокуратура добралась до всех подобных производителей. Поэтому наше расследование завершается. Но если выяснится, что банки «Сайра» с селедкой внутри или подделки любых других народных продуктов питания снова появляются в магазинах - мы обязательно вернемся к теме. «Комсомолка» всегда стоит на страже простых людей и потребителей.

Читайте все расследование «КП» по этой теме:

Сайра подозрительная. Часть первая

Сайра подозрительная. Часть вторая

Сайра подозрительная. Часть третья

Сайра подозрительная. Часть четвертая

Сайра подозрительная. Часть пятая