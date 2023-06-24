Обращение к бойцам ЧВК Вагнер: «Подобная провокация могла быть сделана только врагами России»

Фото: скриншот

К бойцам ЧВК Вагнер обратился первый замначальника Главного разведывательного управления Генштаба Владимир Алексеев. Он назвал из «Братьями по ЧВК Вагнер» и обратил внимание, что с первого дня существования организации выполнял задачи плечом к плечу вместе с ними.

«Я с огромным уважением отношусь ко многим бойцам и командирам этой частной военной компании, которые выполняют серьезные задачи в интересах нашего государства. Но то, что происходит сейчас, это вопиющий факт, который кроме как помешательством я не могу объяснить», - заявил генерал-лейтенант.

Он отметил, что «сейчас наша страна в сложнейшем положении» - против России ополчился весь западный мир:

«Когда идут боеприпасы и оружие со всего мира, подобные вещи, которые вы сейчас с чьей-то провокационной идеи начали осуществлять, приведут к огромным потерям. В первую очередь политическим. Представьте, с каким воодушевлением на западе воспримут то, что вы сейчас пытаетесь сделать».

Действия Пригожина, по словам Алексеева, это «удар в спину президента» и покушение на его власть:

«Какими бы ни были ваши намерения, это удар в спину стране и президенту. Только президент вправе назначать высший состав вооруженных сил. А вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот. Я вас прошу, одумайтесь, не нужно сейчас это делать. Потому что большего удара по имиджу России, по ее вооруженным силам представить невозможно».

Только враги России могли такое сделать, уверен он:

«Подобная провокация могла быть сделана только врагами российской федерации. Я прошу сейчас остановиться. Никакого применения оружия вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам еще не хватало в настоящее время развивать гражданскую войну внутри страны».

«Одумайтесь», - обратился генерал-лейтенант Алексеев к бойцам ЧВК Вагнер.

Ранее к бойцам и командирам "Вагнера" обратился замкомандующего объединенной группировкой войск (сил) в зоне спецоперации Сергей Суровикин. Он призвал «подчиниться воле и приказу президента. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МО РФ: Из-за провокации Пригожина Киев готовится к наступлению на Артемовском направлении

Южная группировка наносит удары противнику авиацией и артиллерией (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украинцев никому не жалко – ни американцам, ни англичанам, ни немцам (подробнее)