«Он просто взял и свалил»: Сергея Гармаша обвинили в малодушном бегстве из «Современника»

Сергей Гармаш - некогда ведущий артист «Современника». Фото: sovremennik.ru

Ситуация вокруг известного московского театра «Современник» не утихает ни на минуту. То Лия Ахеджакова играет в скандальных спектаклях и высказывается против СВО, то постановки с артисткой предсказуемо снимают с репертуара, то она уходит из культурного учреждения. То артисты театра продолжают обсуждать назначения и подковерные интриги, невольными участниками которых стали.

Сергей Юшкевич. Фото: кадр из фильма «Slove. Прямо в сердце»

Так, один из самых известных актеров «Современника» Сергей Юшкевич («Олигарх», «Страна глухих», «Крик совы») вспомнил, как сбежал из театра, испугавшись ответственности Сергей Гармаш — некогда ведущий артист заведения, театральный «крестный отец» Артура Смольянинова* и, как многие предполагали, первый кандидат на пост худрука после Галины Волчек.

После кончины Галины Борисовны в 2019 году начались обсуждения, кто же займет главный пост в театре. Обратились к Чулпан Хаматовой — она отказалась, мотивировав это тем, что на такой должности пришлось бы юлить и идти на сделки с совестью. Тогда на пост назначили Бориса Рыжакова. Но этого могло не случится, как считают артисты «Современника», если бы Сергей Гармаш проявил мужество и последовательность. Ведь именно он пытался стать худруком культурного учреждения еще при жизни Волчек, но ничего не вышло.

Сергей Гармаш пытался стать худруком культурного учреждения еще при жизни Галины Волчек. Фото: «Современник»

— Сам я вообще не из тех людей, которые бегут с корабля, — пояснил артист в интервью. —Как Гармаш сбежал, например, из «Современника». Уж кто-кто, а Гармаш должен был остаться и отстаивать позиции и основы театра перед Рыжаковым. А он просто взял и свалил.

Гармаш сам покинул театр, в котором прослужил 36 лет. Фото: «Современник»

Юшкевич сравнил это с дезертирством и неуважением в адрес коллег, которые на него, очевидно, рассчитывали. В итоге, разругавшись с новым художественным руководителем, Гармаш сам покинул «Современник», в котором прослужил 36 лет, играя ведущие роли в лучших постановках: «Карамазовы и ад», «Вишневый сад», «Бесы», «Горе от ума», «Папа» и др.

* признан Минюстом РФ иноагентом, а затем включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга