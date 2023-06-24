Евгений Поддубный: "Горько, что русских героев, которые проливали кровь за страну, втянули в мятеж"

Военкор Евгений Поддубный Фото: Александр КОЦ

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный своем телеграм-канале объяснил, почему Пригожин врет, когда говорит, что причиной его «марша справедливости» стал «удар по лагерю Вагнера».

«Вооруженный мятеж Пригожина - это хорошо спланированная операция с целью совершения военного переворота в стране. Это не эмоциональный порыв, а хладнокровный расчет с тщательной информационно-психологической составляющей. Видео «последствий» ракетного удара - постановка. Броски военных подразделений, с техникой на сотни километров нельзя осуществить спонтанно. Рассчитать БК, зарядить личный состав, проработать план. Противник под эту измену нарастил усилия на переднем крае. Сегодня вообще праздник у нашего врага. Лозунги о справедливости - это ширма и простая манипуляция, на которую идут мятежники всегда. Причем рассчитано это и на общество и на бойцов.

Отдельный и очень важный нюанс. Право на насилие имеет только государство. Как только им пытаются воспользоваться люди с «благими» намерениями, они становятся бандитами.

Мне горько от того, что русских героев, бойцов, которые за страну проливали кровь, втянули в мятеж. Втянули в попытку свержения государственной власти.

Вас не поддерживает народ, армия, органы власти. Вы идете против своих. Кто вы?»

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