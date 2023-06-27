Алла Пугачева покидает Израиль

Алла Пугачева Фото: Евгения ГУСЕВА

Алла Пугачева из средиземноморской жары решила перебраться в прохладную Балтику. Страдающей сердечно-сосудистыми заболеваниями певице сейчас гораздо комфортнее в Юрмале. Потому она и решила покинуть Израиль вместе детьми Лизой и Гарри.

"Алла Борисовна, насколько я знаю от общих знакомых, уже в начале июля приедет в любимую Юрмалу. Там она много лет летом снимает виллу, и этот год не станет исключением", - со знанием дела сообщила Дням.Ру последние новости рублевская обитательница Алена Кравец.

В окружении Примадонны говорят, что она в качестве гостьи появится в концертном зале "Дзинтари", где ее подруга Лайма Вайкуле с 26 по 30 июля проводит фестиваль "Лайма Рандеву Юрмала". При этом исполнительница хита "Вернисаж" не пригласила на мероприятие молодого мужа Пугачевой.

Отметим, ранее Лайма заверила, что Алла Борисовна придерживается абсолютно таких же взглядов, как и она. "Я просто знаю мнение Аллы и ее мужа мнение. Что мы ищем в друзьях? Чтобы мы думали одинаково - одинаково оценивали плохое и хорошее. Когда это исчезает, нет доверия, так исчезают друзья и знакомые", - сообщала артистка.

Вайкуле, к слову, заявила, что не собирается ни под каким предлогом возвращаться в Россию. Уехавшая в Латвию Лайма в очередной раз отреклась от страны, благодаря которой стала известной и заработала состояние. Помимо этого она сообщила, что отказалась от общения с бывшими коллегами. По словам поливающей грязью россиян Вайкуле, она вычеркнула из жизни тех, кто не поддерживает ее позицию.