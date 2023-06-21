Лайма Вайкуле сдала с потрохами Аллу Пугачеву

Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лайма Вайкуле много лет дружит с Аллой Пугачевой. Сейчас обе живут не в России. И если Примадонна не дает интервью, то исполнительница хита "Вернисаж" часто общается со светскими хроникерами. На этот раз она рассказала, о чем молчит Алла Борисовна.

Лайма Вайкуле подставила лучшую подругу Аллу Пугачеву. Певица заявила, что не собирается ни под каким предлогом возвращаться в Россию. Уехавшая в Латвию певица в очередной раз отреклась от страны, благодаря которой стала известной и заработала состояние. Помимо этого она заявила, что отказалась от общения с бывшими коллегами.

По словам поливающей грязью россиян Вайкуле, она вычеркнула из жизни тех, кто не поддерживает ее позицию. А вот свою близкую подругу Пугачеву она по-прежнему уважает и любит.

После чего артистка сказала то, о чем уже год молчит Примадонна, которая уехала в Израиль. Оказалось, что Алла Борисовна, по признанию Лаймы, придерживается абсолютно таких же взглядов, как и она. "Я просто знаю мнение Аллы и ее мужа мнение. Что мы ищем в друзьях? Чтобы мы думали одинаково - одинаково оценивали плохое и хорошее. Когда это исчезает, нет доверия, так исчезают друзья и знакомые", - сообщила артистка.

Стоит отметить, что недавно стало известно о том, что вся семья Пугачевой покинула Россию. Так, старшая дочь знаменитости Кристина Орбакайте улетела в Америку к мужу Михаилу Земцову и дочке Клавдии. Вот уже год как в Штатах живет и старший внук Примадонны. Никита Пресняков тайно покинул Россию и теперь активно делится фото своей заграничной жизни. До недавнего времени тайной оставалась лишь информация о младшем внуке певицы Дени Байсарове. Однако недавно стало известно, что и он уехал из России.