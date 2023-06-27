Дмитрий Дибров отказался от встреч с живущей во Франции дочерью

Телеведущий Дмитрий Дибров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Дибров лишь в четвертом браке с Полиной Наградовой обрел семейное счастье. Супруги воспитывают троих сыновей - Александра, Федора и Илью. При этом телеведущий поддерживает связь и со старшей дочкой от второй жены.

У Дмитрия Диброва помимо детей от Полины Наградовой есть взрослые сын и дочь. Первая жена Эльвира Диброва в 1984 году родила сына Дениса. На тот момент Диброву был 21 год. Сейчас отец и сын не общаются. Парень какую-то обиду затаил на отца. Он не только пропал из его поля зрения, но и от другой родни скрывается.

Вторая жена - Ольга Диброва в 1987 году родила дочь Ладу. После развода с Дмитрием женщина уехала с дочкой в Париж. Девушка получила высшее образование по специальности "цифровые коммуникации", работает ассистентом на кинорынке знаменитого Каннского кинофестиваля. В 2016-м вышла замуж за армянина Рудольфа Фурмана, одного из руководителей транспортной туристической компании.

"Он сделал мне предложение в маленькой церкви в Риме, где святой Валентин венчал влюбленных, когда это было запрещено", - делилась дочка Диброва. Свадьбу сыграли в роскошном замке в маленьком французском городке Рейли.

Когда дочь родила внучку Мию, телеведущий делился: "Из всех парижан моя дочь почему-то выбрала армянина. Удивительно. Теперь я армянский дедушка, а моя жена - армянская бабушка. Скоро… надеюсь повидаться с малышкой".

Теперь же он переживает, что нынешняя ситуация разлучила его с близкими. Он не может навещать наследницу. Дибров боится даже подумать о поездке в Европу. Он опасается, что народ его заклеймит. "Чтобы потом все, как один, писали: «А он продался»? Нет уж, не надо", - цитирует его сайт mk.ru.

Звездный дедушка говорит, что дочь регулярно присылает ему фотографии Мии. "Мия, я считаю, на меня похожа. К тому же, я убежден, что у Мии есть и моя казачья кровь. Значит, она будет настоящим патриотом", - уверен Дмитрий.