"Ложь и провокация": Известный продюсер развеял слухи вокруг состояния Романа Костомарова

Роман Костомаров показал как выполняет упражнения под контролем рачей

Олимпийский чемпион Роман Костомаров уже полгода в больнице. Фигурист, благодаря докторам и ресурсам организма, справился с тотальным поражением легких, вызванным вирусно-бактериальной инфекцией. А потом и с серьезными осложнениями, которое оно вызвало… Ампутация кисти одной руки, части пальцев на другой руке и голеней ног – вынужденная мера, которая спасла жизнь 46-летнему мужчине. На этой неделе Роман сам показал в социальных сетях видео, как он проходит реабилитацию, выполняет под контролем врачей упражнения, осваивает протезы.

Вокруг истории спасения Романа Костомарова множество сплетен и слухов. А звезды обсуждают новости о реабилитации чемпиона, которые получают от его близких друзей. Продюсер звезд, эксперт ток-шоу и журналист Илья Саглиани рассказал KP.RU: «У Романа есть положительная динамика, что он и сам показал. Он держится достойно и мужественно! Удивляет, что и теперь появляются сплетни и спекуляции на данную тему. Такой человек не может отказаться от психологический помощи в рамках реабилитационного курса, так как она нужна, необходима! Пишут, что Роман отказался от бесед с психологом. Ложь и провокация. У него есть индивидуальный план лечения, которому он следует, выполняет рекомендации врачей и активно занимается реабилитацией. Упражнениями, которые сейчас необходимы для его здоровья и тонуса. Это и элементы прежней знакомой ему разминки, и те упражнения, которые прописали доктора».

Продюсер Илья Саглиани говорит, что спортсмен не отказывался от психологических консультаций в рамках реабилитационного курса Фото: Личный архив

Костомаров учится «управлять» мышцами и телом по-новому. Когда спортсмен освоит уже постоянные протезы, научится ими управлять, усилит мышцы, привыкнет – тогда можно будет говорить и о тренировках на льду. Многие коллеги прославленного фигуриста пророчат ему карьеру тренера. Фигуристка Аделина Сотникова пишет под видео с Романом: «Лучший!» Лера Кудрявцева выражает общее мнение: «Красавчик, так держать! Рома, за тобой вся страна: это ли не победа? Умница, мужик, боец! Все впереди». Сам чемпион пока лаконичен: «Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать!»

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