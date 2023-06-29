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Звезды29 июня 2023 20:55

"Ложь и провокация": Известный продюсер развеял слухи вокруг состояния Романа Костомарова

Продюсер Илья Саглиани: Костомарову составили индивидуальный план лечения
Ирина ВИКТОРОВА
Роман Костомаров показал как выполняет упражнения под контролем рачей

Роман Костомаров показал как выполняет упражнения под контролем рачей

Олимпийский чемпион Роман Костомаров уже полгода в больнице. Фигурист, благодаря докторам и ресурсам организма, справился с тотальным поражением легких, вызванным вирусно-бактериальной инфекцией. А потом и с серьезными осложнениями, которое оно вызвало… Ампутация кисти одной руки, части пальцев на другой руке и голеней ног – вынужденная мера, которая спасла жизнь 46-летнему мужчине. На этой неделе Роман сам показал в социальных сетях видео, как он проходит реабилитацию, выполняет под контролем врачей упражнения, осваивает протезы.

Вокруг истории спасения Романа Костомарова множество сплетен и слухов. А звезды обсуждают новости о реабилитации чемпиона, которые получают от его близких друзей. Продюсер звезд, эксперт ток-шоу и журналист Илья Саглиани рассказал KP.RU: «У Романа есть положительная динамика, что он и сам показал. Он держится достойно и мужественно! Удивляет, что и теперь появляются сплетни и спекуляции на данную тему. Такой человек не может отказаться от психологический помощи в рамках реабилитационного курса, так как она нужна, необходима! Пишут, что Роман отказался от бесед с психологом. Ложь и провокация. У него есть индивидуальный план лечения, которому он следует, выполняет рекомендации врачей и активно занимается реабилитацией. Упражнениями, которые сейчас необходимы для его здоровья и тонуса. Это и элементы прежней знакомой ему разминки, и те упражнения, которые прописали доктора».

Продюсер Илья Саглиани говорит, что спортсмен не отказывался от психологических консультаций в рамках реабилитационного курса

Продюсер Илья Саглиани говорит, что спортсмен не отказывался от психологических консультаций в рамках реабилитационного курса

Фото: Личный архив

Костомаров учится «управлять» мышцами и телом по-новому. Когда спортсмен освоит уже постоянные протезы, научится ими управлять, усилит мышцы, привыкнет – тогда можно будет говорить и о тренировках на льду. Многие коллеги прославленного фигуриста пророчат ему карьеру тренера. Фигуристка Аделина Сотникова пишет под видео с Романом: «Лучший!» Лера Кудрявцева выражает общее мнение: «Красавчик, так держать! Рома, за тобой вся страна: это ли не победа? Умница, мужик, боец! Все впереди». Сам чемпион пока лаконичен: «Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать!»

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