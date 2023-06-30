Мать сбегала из дома с детьми: Что известно о семье девочки, показавшей жест о помощи в эфире Первого канала

Кристина воспитывает двух дочерей. Фото: соцсети

Четырехлетняя Милана и восьмилетняя Вероника стали заложниками конфликта между родителями. 35-летний Карен Тунян в эфире программы «Мужское/женское» обвинил бывшую сожительницу в том, что та не дает ей видеться с их общей дочерью Миланой. В эфире программы промелькнул фрагмент, в котором старшая дочь показала международный сигнал о помощи, при этом с улыбкой рассказывая, как любит маму и сестру, и что она счастлива жить с мамой. Этот жест стал широко известен в России, благодаря роликам в социальных сетях и используется как сигнал от жертв домашнего насилия.

Что известно о семье девочки, показавшей жест о помощи в эфире Первого канала

О своей жизни рассказали сами участники событий в эфире «Первого канала». Карен Тунян из Москвы обвинил бывшую сожительницу 31-летняя Кристину Боржову в нарушении его отцовских прав, запрете видеться с младшей дочерью и неадекватном поведении. Он хочет добиться полной опеки над четырехлетней Миланой.

Со слов Карена, он познакомился с Кристиной в интернете в 2018 году. На тот момент у нее уже была старшая дочь Вероника от другого мужчины. Спустя пару месяцев свиданий, Кристина вновь забеременела. Карен перевез ее в Москву, где ухаживал за ней и опекал. Но через две недели после родов, между сожителями произошел скандал, она собрала вещи и уехала.

Долгой разлука не была: через неделю Кристина снова решила выйти на связь с отцом, просила деньги. По словам Карена, суммы росли в арифметической прогрессии, пока не подошли к 50 тысячам рублей в месяц. Карен пошел в суд, и Кристина в долгу не осталась.

- По заявлению Кристины Карена пытались дважды привлечь за угрозу убийством. А мы планировали засудить ее за заведомо ложный донос. После прекращения уголовного дела, дознаватель сделал это сам, - говорит Роман Кузнецов, адвокат Карена.

Сама Кристина говорит, что бывший парень испортил им жизнь, и довел их общую дочь до алопеции. Систематически избивал и ее, и девочек, запирал в квартире и лишал еды.

- Он не ведает, что творит, набрасывается на меня с газовым баллоном. Я очень устала. Карен не дает жизни, - говорит Кристина Боржова.

В студии Первого канала Кристина заявила, что Карен проявлял заботу только после родов, а затем в дело влезла несостоявшаяся свекровь.

- Карен, наслушавшись маму, стал проявлять характер, демонстрируя дома поведение «самца»: в семье начались побои. Карен кричал на меня и детей. Он закрывал нас с дочерью дома, поднимал руку, - рассказывала Кристина. - У них в семье принято, что женщина должна молчать. Однажды он хотел ударить меня по руке, чтобы я не смогла открыть дверь и выйти на улицу, но промахнулся и ударил дочь, у нее была черепно-мозговая травма.

Кристина рассказала, что сбежать из дома удалось только с полицией. Она забрала девочек и уехала. На Карена написала заявление за избиение. После этого, по словам Кристины, Карен стал извиняться, и она забрала заявление.

После этого Кристина сбежала и нашла новую любовь, Кирилла, и уехала. Сейчас она живет с новым мужчиной и считает, что он завидует ее счастью. Попытки отца выйти на связь с дочкой и забрать ее себе, считает очередными выпадами агрессии. Сам же Карен считает, что именно Кристина проявляет агрессию и пытается довести Милану до инвалидности. Он рассказал, что мать нанесла травму, ударив ребенка головой о сушилку.

Когда в студии включили ролик, как сейчас живет Кристина с новой любовью и дочками, в камеру и попал тот момент, где Вероника подает сигнал о помощи. Старшая выглядит счастливой, рассказывая о своих хобби оператору. На кадрах, где она обнимает сестру, говорит теплые слова

- Нам с мамой и сестрой живется очень дружно. Очень-очень сильно люблю маму и сестренку тоже, - говорит девочка.

В этот момент за спиной сестры девочка показывает сигнал «SOS», сигнализируя о том, что нуждается в помощи.

Семья Кристины живет в Муроме. Плачущая в студии мать говорит, что и так настрадалась, рассказывая жуткие истории из своего собственного детства. Со слов Кристины, ее домогался отчим, а мама ничего не сделала. Когда она выросла, то написала на него заявление. А мать в отместку лишила ее дома, отписав долю на мужа.

Вот только Галина Сафонова, мать Кристины, историю опровергла. Женщина не верит домогательствам и сказала, что такого разговора вообще никогда не было.

- Таскали нас по Следственному комитету всех, проверка была. Не нашли никакого подтверждения. Мы испытали шок. Дом я переписала на мужа намеренно, хотя он не хотел. Я поступила так после кипы заявлений в полицию на мужа, - рассказывает Галина Сафонова, мать Кристины.

В этой истории все друг другу не доверяют. И мать считает, что Кристина бредит идеей посадить отчима в тюрьму.

- Отец подарил Кристине и машину, и квартиру, а она все продала. Живет на деньги, которые получает по инвалидности от первого ребенка, - говорит Галина.

Что будет дальше

Ранее семья уже попадала в поле зрения органов опеки, но только в рамках определения места жительства.

- С семьей я знакома в рамках судебного процесса по установлению места жительства ее дочери. Квартира была обследована, по адресу Кристины созданы все условия для жизни. Мы считаем, что девочка должна проживать с мамой. Специально проверять ее в качестве неблагополучной, такого не было, - сказала главный специалист по правовым вопросам отдела опеки и попечительства Управления образования администрации округа Муром Ирина Маслова.

Историей заинтересовались следователи и прокуратура.

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