Анна Курникова ради Энрике Иглесиаса бросила своего мужа

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вот уже 18 лет вместе. У знаменитостей трое детей, младшая дочка Маша появилась на свет в январе 2020 года. О своей личной жизни пара предпочитает не распространятся, следуя принципу "счастье любит тишину". А ведь раньше имя Курниковой не сходило с первых полос всех таблоидов. Белокурая красавица лишь пожимала плечами и с милой улыбкой на лице говорила: "Мы не теннисистки. Мы звезды".

Мало кто помнит, но что Анна Курникова незадолго до начала романа с Энрике Иглесиасом была участницей весьма скандального любовного треугольника. За сердце яркой блондинки боролись два именитых хоккеиста - Павел Буре и Сергей Федоров. Оба были старше Анны и оба попросили ее руки почти одновременно. Они осыпали девушку дорогими подарками.

Весь Майами наблюдал за романтическими перипетиями троицы. Ходили слухи, что сначала Курникова якобы приняла предложение суперзвезды НХЛ Павла Буре, который играл за "Флориду". Случилось это за ужином с бутылкой шампанского за три тысячи долларов в любимом ресторане Буре в Майами-Бич. Павел и Анна частенько вместе катались по Майами на серебристом Ferrari хоккеиста.

annakournikova Анна Курникова разбила не одно мужское сердце

Говорят, узнав о намерении Анны, нападающий "Детройта» Сергей Федоров был в ярости. Его связывали с Анной с тех пор, как ей исполнилось 16 лет. Хоккеист был на 11 лет старше красавицы. Поговаривали, что Федоров купил пентхаус для Курниковой за 1,6 миллиона долларов.

"Я читала, что она обручилась с Буре. А потом я пришла в нашу общую раздевалку и вижу, что ей дарит букет Федоров. Я чуть не умерла, это все было так смешно. По-моему, она сама не знала, чего хочет, и в итоге ситуация вышла из-под контроля", - цитирует теннисистку Линдсей Дэвенпорт Sports.ru.

Если верить слухам, в итоге Буре сдался и отказался от затеи жениться на Курниковой. А вот Федоров и его семья не раз упоминали, что спортсмен все же повел красотку к алтарю. Мама хоккеиста рассказывала, что брак был зарегистрировали в московском загсе: "Это была чудесная церемония. Я очень рада стать свекровью Анны"

Но в 2003-м Федоров сообщил, что они с Курниковой развелись. Хоккеист в это же время расстался со своими менеджерами - компанией Octagon.

enriqueiglesias Энрике Иглесиас не раз признавался, что ни к одной девушке он не относился так, как к Анне Курниковой

Ходили слухи, что причиной разрыва стала Курникова. Сергей якобы винил компанию в том, что ее представители познакомили теннисистку с испанским певцом Энрике Иглесиасом. В итоге Анна бросила мужа. В 2001 году она приняла участие в съемках клипа Иглесиаса на песню Escape. Между звездами сразу пробежала искра. А потом светские хроникеры сообщили романе пары.