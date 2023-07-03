«Дети одетые и обутые»: Родной отец девочки, подавшей сигнал о помощи в эфире Первого канала, заступился за ее мать

Девочка подала сигнал о помощи при разговоре о маме ФОТО: соцсети

В городе Муром Владимирской области вот уже несколько дней переполох. Все страсти ходят вокруг одной семьи, «засветившейся» в телевизоре. 31-летняя Кристина Боржова и ее бывший возлюбленный – 35-летний Карен Тунян, не смогли поделить опеку над 4-летней дочерью. Тогда они решили придать историю огласке – поучаствовать в передаче на Первом канале. Но семейные дрязги и ругань пары впечатлили зрителей куда меньше, чем тайный знак, который через камеры подавала 8-летняя дочь Кристины от первого брака.

Во время интервью девочка Алина (имя изменено, - прим. Ред.) за спиной младшей сестренки показала жест, который считается международным сигналом о помощи при домашнем насилии (согнутый большой палец, который несколько раз обхватывается остальными).

«Заберите ребенка из семьи! Напишите заявление в полицию!», - тут же рассвирепели зрители.

Девочка подала сигнал во время интервью ФОТО: Первый канал

Дальше начались проверки органов опеки и следственного комитета. В это время отец младшей девочки продолжал обвинять во всем Кристину, а сама женщина, соответственно, жаловаться на него. Масла в огонь подливала мать Кристины, желающая выселить дочь из дома и забрать у нее детей. Отмалчивался лишь один человек – родной отец Алины, подавшей сигнал о помощи. KP.RU отыскала мужчину, чтобы узнать больше о судьбе самой девочки, которую, кажется, на части раздирают мама и бабушка.

«СБЕГАЛ ОТ ЖЕНЫ НА РАБОТУ»

Андрей познакомился с Кристиной еще в школьные годы, когда девушке было только 15 лет. Красавица жила с ним в одном городе, так и сошлись. Только, несмотря на долгие отношения пары, семейной идиллии не сложилось.

- Тогда это был совсем другой человек. Да, она ругалась с родителями часто, но я туда не лез и не вникал. После свадьбы все просто перевернулось. Это двуличный человек, которому нужны только деньги, - вспоминает 33-летний бывший муж женщины Андрей в разговоре с KP.RU.

Вскоре у пары родилась малышка, которую назвали Алиной, но трещащий по швам брак она не спасла. Андрей все чаще стал задерживаться на работе, а скандалов становилось все больше и больше.

Кристина растит двух девочек от разных отцов ФОТО: соцсети

- Мы были в официальном браке, но не сошлись характерами. С ней было невыносимо жить, это просто ад. Я сбегал на работу. День жили нормально, а на следующий день уже хотелось убежать, чтобы просто не пересекаться с человеком. В какой-то момент я просто устал жить на работе, ребенок меня не удержал, - признается Андрей.

Развод был, мягко говоря, непростым. Договориться мирно пара не смогла, пришлось идти в суд. Кристина не давала согласия на развод. По словам Андрея, делала она это не из большой любви, а из-за его зарплаты, которую он ей каждый месяц отдавал.

- С помощью адвоката она присудила мне алименты в 13 тысяч рублей в месяц, а я тогда еще в охране работал – зарплата официальная была 9 тысяч рублей. Ей даже адвокат сказал: «Где ему брать деньги, если не на что будет даже до работы добираться?». При этом она мне сказала, что нужно еще по 15 тысяч сверху, если хочу с дочерью видеться. Я отказался, - говорит Андрей.

«МНЕ СТРАШНО ЗА ДОЧЬ»

С тех пор с дочерью мужчина не виделся, хоть и предпринимал попытки. Все из них заканчивались еще большими скандалами с бывшей супругой.

Свою дочь Андрей не видел уже семь лет ФОТО: соцсети

- Я пытался хоть как-то общаться со своей дочерью, хотя бы тайно по телефону. Начались угрозы: «Я тебя посажу, я лишу тебя родительских прав!». Столько гадостей было, что я даже слушать это не хотел. Я принял решение, что дочь, когда сама подрастет, то будет общаться, если захочет, - вздыхает бывший муж Кристины.

Какое-то время с Алиной могла видеться мама Андрея. Но позже и эти встречи прекратились. Передавать подарки девочке он не мог, фотографии Кристина тоже не присылала. У Андрея осталось лишь одно фото дочери с тех времен, когда той было только три года. Но, несмотря на все скандалы с Кристиной, мужчина в этой ситуации решил встать на ее защиту.

- Я не могу сказать, что она плохая мать. Дети одетые, обутые. Я не знаю, бьет она их или нет. Да, она их настроила против отцов. Воспитывает в них такой же характер, как у нее, и портит тем самым психику детям. Она заставляет девочек называть папой каждого своего мужчину, а родных отцов учит называть всякими плохими словами. Но чтобы бить… Я не знаю. Я не верю в это, такое в голове даже у меня не укладывается. Да и город маленький, все бы знали. До меня бы эта информация точно дошла. Дети ходили в садик. Там бы заметили синяки, - уверяет Андрей.

Вокруг девочек, по словам отцов, постоянно происходит скандалы ФОТО: соцсети

- Вам не стало страшно за дочь после этого?

- Страшно, но что я должен сделать? Приехать и отобрать? Без суда я этого не могу сделать, а таскать туда приставов, чтобы портить психику ребенку, не хочу, - уверяет мужчина. - С опеки мне звонили после эфира этого, я им все рассказал. Спросил заодно, почему они семь лет ничего не делали, а сейчас вдруг начали суетиться и беспокоиться.

- Бабушка девочек (мама Кристины) хочет забрать внучек к себе. Вы как к этому относитесь?

- Бабушка должна со мной этот вопрос обсудить, но я не спорю, что она дала бы девочке больше спокойствия. Алина бы выросла спокойным, адекватным человеком. Бабушка дама вспыльчивая, но женщина хорошая, трудолюбивая. Против ничего не могу сказать. А Кристина неадекватная. Но просто так шашкой махать не хочется, нужно во всем разобраться, - отвечает Андрей.

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