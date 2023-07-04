Беспорядки раскололи Францию: семье арестованного полицейского дали миллион евро, сожжены тысячи машин

Митингующие разбивали витрины и грабили магазины, поджигали автомобили и атаковали полицию Фото: REUTERS

Мятежный дух во Франции стал постепенно выдыхаться. Бесчинства захлестнули Пятую республику после того, как в Нантере 27 июня полицейский застрелил 17-летнего Наэля, курьера алжирского происхождения, находящегося за рулем авто и отказавшегося выполнить требование правоохранителей.

Манифестации охватили более 200 городов по всей Франции. Митингующие разбивали витрины и грабили магазины, поджигали автомобили и атаковали полицию, вышедшую на усмирение толпы.

Но спустя неделю число арестов снизилось с 1300 человек в пятницу 30 июня до 72 - в понедельник, 3 июля. Уменьшилось и количество сожженных автомобилей. Для сдерживания разъяренной толпы на улицы были выведены более 45 тысяч полицейских и других представителей правопорядка.

Этой ночью президент Франции Эммануэль Макрон встретился с полицейскими и пожарными и поблагодарил их за выполнение своего долга на протяжении напряженной недели. Днем глава Пятой республики проведет встречу 220 мэров городов, которые больше всего пострадали от беспорядков. На совещании планируется дать оценку ущербу, который нанесли бесчинствующие манифестанты.

По данным компании, защищающей права французский работодателей Medef, ущерб может составить более чем 1 млрд евро. Было разграблено 200 магазинов и компаний, 300 банковских отделений, а также 250 табачных лавок.

- Видео с беспорядками, которые распространились по всему миру, нанесли ущерб имиджу Франции, - отметил глава Medef Жоффруа Ру де Безье. - Сложно сказать, будет ли это иметь продолжительный эффект, но этим летом снизилось число бронирований, хотя грядущий сезон казался многообещающим. Многие решили отменить свои брони.

Беспрецедентным стало нападение манифестантов на дом мэра Л'Э-ле-Роз в пригороде Парижа. В этот момент в доме находилась жена и двое маленьких детей градоначальника, которым удалось сбежать через черный ход.

Французское общество, тем временем, разошлось во мнениях, кого поддерживать: семью погибшего 17-летнего Наэля или арестованного полицейского, действовавшего по уставу. По данным телеканала BFMTV, более 50 тысяч небезразличных французов перечислили пожертвования семье правоохранителя на общую сумму более одного миллиона евро, в то время как для близких парня набралось чуть менее 200 тысяч евро.

С начала протестных акций полиция задержала более трех тысяч человек. Отмечается, что средний возраст задержанных хулиганов 17 лет.