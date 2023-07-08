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Чертову дюжину беспилотников послали к черту

«Южная» группировка войск на Донецком направлении отбила 10 атак ВСУ в районах Майорска, Северного, Ягодного, Клещеевки, Первомайского и Водяного в ДНР, выведя из строя 420 националистов, три танка, семь БМП, четыре пикапа, гаубицу Д-20, польскую САУ Krab. Группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении отразила четыре атаки противника в Новоегоровки, Нововодяном в ЛНР и в Ямполовке в ДНР, нивелировав до роты, танк, по четыре бронемашины и пикапа, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении отразила две атаки противника в районе Урожайного в ДНР, пресекла вылазку украинской ДРГ, а на Запорожском направлении поразила укрепления 106-й бригады теробороны в Луговском. Противник потерял более двух рот, по две БМП и бронемашины, три автомобиля, две САУ «Гвоздика», гаубицу «Мста-Б» и британскую САУ AF-90. «Западная» группировка войск на Купянском направлении уничтожила до взвода, три автомобиля, САУ «Гиацинт-С» и «Акация», гаубицу Д-20, и американскую артсистему М777. На Херсонском направлении выведено из строя до роты, 11 автомобилей, две САУ «Акация». Силы ПВО сбили Су-25 ВСУ в Одаровке, перехватили 21 снаряд HIMARS и «Ураган», а также 13 украинских БПЛА.

В столице Крыма задержан украинский агент

Агент главного управления разведки Минобороны Украины, подозреваемый в подрыве железной дороги в Бахчисарайском районе Крыма минувшей зимой, задержан в Симферополе. По данным ФСБ, 25-летний житель Симферополя в феврале 2022-го выехал в Одессу, где стал сотрудничать с украинским ГУР. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки и был направлен в Крым. 23 февраля агент по приказу украинского куратора подорвал железнодорожное полотно на перегоне «Чистенькое-Почтовое» в Бахчисарайском районе Крыма самодельной бомбой. Задержанный признал свою вину. Признание не избавляет от ответственности.

Производителя шоколадок и кормов проверят на помощь ВСУ

Подмосковная прокуратура проверяет американскую компанию Mars, выпускающую кондитерские изделия и корма для животных, которую подозревают в финансирования ВСУ и соответствии уплаченных налогов в России полученным доходам. Соответствующий запрос в Генпрокуратуру направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его сведениям, данная компания зарабатывает миллиарды в России, при этом спонсирует Украину. Спекулировать на любви россиян к детям и к животным некрасиво.

В Польше не хотят ни украинского зерна, ни малины

Януш Ковальский, замглавы Минсельхоза Польши, призвал Евросоюз запретить ввоз замороженной малины из незалежной. Ковальский пояснил, что польские фермеры произвели в прошлом году 105 тысяч тонн малины, при этом импорт малины из Украины за тот же период превысил 22 тысяч тонн. До того министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда сообщил, что его страна продлит запрет на ввоз украинского зерна до конца этого года. То есть ни хруст самостийной булки, ни малиновый сироп из незалежной в Варшаве слышать и пробовать не хотят. Горько.

В Киеве возмущены вызовом русского арбитра на сбор УЕФА

В УЕФА из Украинской ассоциации футбола пришло открытое письмо. Там требовалось объяснить вызов российского арбитра Сергея Карасева на сбор судей. В Киеве возмущались: «Мы убеждены, что этот случай неприемлем на фоне общей политики УЕФА по отношению к гражданам РФ и считаем, что такой шаг - результат недоразумения. Просим предоставить комментарий по этому поводу, поскольку каждый эпизод возможного смягчения санкций в отношении РФ чувствителен для всех нас». Сбор арбитров пройдет с 3 по 6 сентября в Швейцарии, и в нем участвуют судьи, которые входят в списки УЕФА для работы на матчах под эгидой организации. Какие же украинские футбольные чиновники чувствительные, им бы матч сыграть в Часов Яре...

В США считают, что захват британской ракеты поможет русским

Эксперты американского издания The Drive полагают, что захваченная в зоне СВО англо-французская крылатая ракета Storm Shadow, которая попала в руки российских военных, представлять значительную разведывательную ценность. Издание отмечает, что в конструкции Storm Shadow применяют решения, которые обеспечивают ее малозаметность. Эксперты пишут: «Применяемые конструктивные решения представляют интерес, как и конструкция ее боеголовки. Ее двигатель также будет исследован на предмет общей разведывательной ценности, но наибольший интерес представляет ее электроника, и в первую очередь система наведения». Издание полагает, что изучение ГСН, бортовой электроники и программного обеспечения позволит найти в ракете слабые места. Обязательно позволит. Ваша слабость — наша радость.

Чешский премьер пообещал Зеленскому вертолеты

Петр Фиала, премьер-министр Чехии, так растрогался от встречи с шестым президентом Украины, что порадовал того обещанием дополнительной военной помощи. Прага пообещала Киеву вертолеты. Фиала также намекнул, что большинство стран-членов НАТО поддержат идею вступления незалежной в альянс. Странная уверенность, а вы у венгров и турков спросили?

Грузинский посол заявил о понижении уровня дипотношений с Киевом

Георгий Закарашвили, покинувший украинскую столицу посол Грузии, заявил, что решение о его отъезде — это знак понижения уровня дипотношений между Киевом и Тбилиси. Отношения двух бывших республик СССР обострились после того, как появились кадры с отощавшим экс-президентом Грузии, гражданином Украины Михаилом Саакашвили. Он отбывает шестилетний срок заключения на родине, а Зеленский требует его выдачи «для лечения». Причем все знают, какое у шестого президента самостийной главное средство для оздоровления.

Подрыв Каховской ГЭС унес 55 жизней

В результате разрушения дамбы Каховской ГЭС погибло 55 граждан. Представитель экстренных служб Херсонской области сообщил РИА Новостям: «Обнаружены тела еще двух погибших, всего погибли 55 человек». После того, как в ночь на 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, потоки воды хлынули на левобережье Днепра в Херсонской области. СКР расследует уголовное дело о теракте. Как тебе такое, Грета Бумберг?

Украинские беженцы в Польше снова жалуются на жизнь

Издание Wyborcza сообщает, что в Познани украинские беженцы умоляют губернатора Михаила Зелинского разрешить им остаться в одном из общежитий города. Власти расторгли договор с владельцем здания, поскольку условия в нем были не ахти. А беженцам предписали покинуть помещение до конца июля. Но они подняли вселенский стон: «А если нас увезут куда-нибудь далеко? Опять придется начинать все сначала?». Их возмутило, что большинство новых предлагаемых мест находится за пределами Познани. Сейчас в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев, чуть менее половины из которых имеют статус беженцев. И эти люди не хотят никуда больше переезжать. А вы вместо Зелинского обратитесь к Зеленскому - тот посочувствует.

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