Дмитрий Дибров уехал из России

Дмитрий Дибров улетел с семьей на каникулы во Францию Фото: Борис КУДРЯВОВ

63-летний Дмитрий Дибров один из самых высокооплачиваемых телеведущих страны. Имя звезды экрана давно стало брендом, поэтому ему не нужно записывать ежедневные передачи, чтобы прокормить семью. Дибров может себе позволить дорогой отдых. И сейчас он улетел с семьей на каникулы во Францию.

Дмитрий Дибров с женой Полиной и тремя сыновьями начали путешествие с Канн, потом побывали и в других городках Прованса, Лазурного берега. Телеведущий проводит экскурсии для детей – он отлично знает окрестности, показал детям место, где 16 лет назад сделал предложение руки и сердца их маме Полине. Впереди – Париж.

Выгулять жену и устроить детям отличные каникулы с новыми впечатлениями – одна из целей поездки. Но главная цель поездки во Францию для Дмитрия Диброва – встреча с дочкой и внучкой. Дочь Лада родилась у Диброва во втором браке в 1989 году (также у Дмитрия есть сын от первого брака и трое сыновей - от четвертого). Когда дочери исполнилось 13 лет, Дибров определил Ладу в элитную школу во Франции, потом она окончила университет, осталась жить в Париже. Лада сначала работала на французском ТВ, а позже нашла занятие по душе – экскурсионное и другое сопровождение российских делегаций, туристов. Но четыре года назад Лада родила дочь Мию, погрузилась в материнские хлопоты. Дибров шутил: «Из всех парижан моя дочь выбрала армянина - теперь я армянский дедушка». С начала пандемии Дмитрий дочь и внучку не видел: и вот после более чем трех лет разлуки, долгожданная встреча случится – уже на следующей неделе. Однако звездный дедушка не планирует афишировать встречу – не хочет обсуждений.

Кстати, информация о финансовой нестабильности в семье оказалась слухом, который появился после замены Дмитрия Диброва на Юлианну Караулову в роли ведущей телешоу «Кто хочет стать миллионером». Дибров вел еженедельное телешоу 14 лет, но его заменили ради привлечения к проекту и более молодой аудитории. Однако вскоре Дмитрий проинформировал подписчиков: его зарплата (как старожила) не зависит от количества эфиров – на Первом канале он сейчас ведет «Антропологию» - в рамках ночного канала «Подкаст. Лаб». Кроме того, Дибров посещает съемки различных телешоу как приглашенный член жюри (такая допнагрузка за оклад) – к примеру, недавно был на шоу «Две звезды».

После того, как Дибров лишился проекта «Кто хочет стать миллионером?» он стал рассматривать другие предложения. Стал ведущим на платформе VK Видео музыкально-психологического шоу «Сессия», где интервьюирует модных музыкантов. Проект стартовал успешно: у выпуска с Бастой – 3 млн. просмотров, с Инстасамкой – 1 млн, с Глебом из группы «Три дня дождя» - 2,5 млн. и т.д. Пока отснят первый сезон проекта. Но «Сессию» собираются продлевать, а значит у Дмитрия будет хороший допзаработок.

Рабочий день у Дмитрия Александровича стоит недешево. Еще одно место работы Дмитрия Александровича – это ведение частных мероприятий. Сотрудник одного из агентств по организации мероприятий рассказал kp.ru: «У Дмитрия Диброва новая волна популярности, он опять востребован – ведет различные частные мероприятия. И юбилеи, и более серьезные корпоративные мероприятия. Гонорар - от 1 до 1,5 миллионов рублей за вечер. Ожидается, что после выхода шоу VK, что его станут приглашать не только «те, кому за 40», но и молодежь – уже был запрос на ведение свадьбы». По оценкам экспертов, за месяц Дмитрий Александрович (на основном месте работе и с учетом подработок) получает около 5 млн. руб.

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