У Зеленского не осталось тормозов: Украина признала атаку на Крымский мост, что дальше?

В Минобороны Украины признали, что именно Киев пытался подорвать Крымский мост в октябре 2022 года. Фото: стоп-кадр видео

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр утром в воскресенье признала, что именно Киев пытался подорвать Крымский мост в октябре 2022-го. Маляр заявила: «273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику». Ранее, 27 мая, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк косвенно подтверждал ответственность спецслужбы за подрыв Крымского моста. А прежде это сделал руководитель Главного управления Разведки МО Украины Буданов.

9 июля стало известно, что ВСУ пытались ударить по Крымскому мосту крылатой ракетой, которую наши ПВО сбили в районе Керчи.

За комментариями сайт KP.RU обратилась к члену Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдану Безпалько.

- Зачем замминистра обороны Украны Маляр официально признала то, что именно Киев организовал теракт на Крымском мосту 9 месяцев назад?

- Сейчас это делается специально, с целью подтвердить некий украинский военный потенциал. Показать, что они готовы сделать такое — совершить подрыв или более масштабный террористический акт. Но подобные заявления украинских элит не значат ничего, по большому счету. Кроме того, что это формальное признание свершившегося акта.

Украина стремится нанести России что-то вроде оскорбления, что-то вроде пощечины. Не удивлюсь, если завтра они четко признают, что и Дашу Дугину убили тоже они. Что они признают, что это было спецзадание для украинских разведчиков. Это ни на что не влияет. Хотя, может, они надеялись, что Россия по этому поводу сделает какие-то резкие заявления. Это, скорее информация для внутренней аудитории.

- Не для внешней, для саммита НАТО в Вильнюсе?

- Такая информация на саммите НАТО Украине может, скорее, повредить. Это ведь подчеркивает террористический характер действий Киева— и потому это, скорее делается именно для внутренней украинской аудитории. Для украинских граждан это такой ответ на неудачу контрнаступа: вот как мы России отомстили. И еще отомстим .

- То есть, на саммите НАТО эту ситуацию, скорее, не заметят?

- А в Вильнюсе всем на все это плевать. Да им вообще на все это плевать, по большому счету. Для них теракты вроде нападения на Крымский мост — мелочи. Ну вот пока мы с вами говорим, Украина пыталась крылатой ракетой атаковать Крымский мост. И наша ПВО сбила эту ракету . Они глобально бессильны. Но так и эдак пытаются демонстрировать силу. В том числе и потому Киев начал признаваться в своих атаках на мост. У них тормозов не осталось.