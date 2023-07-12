Свидетели утверждают, что на шестом президенте Украины лица не было, когда он понял, что вместо киевского торта ему подсунули балтийскую репку Фото: REUTERS

Два «грача» не вернулись в самостийное бетонное гнездо

«Южная» группировки войск на Донецком направлении отразила 9 атак в районах Невельского, Первомайского, Северного, Спорного и Клещеевки, уничтожив до 250 боевиков, танк, три бронемашины, четыре автомобиля, два пикапа, польскую САУ «Krab», гаубицу Д-20, и американскую РЛС AN/TPQ-50. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении отбила три наскока ВСУ в Червоной Диброве и Кармазиновке в ЛНР, выведя из строя более роты, два танка, пять бронемашин, три пикапа, САУ «Акация» и «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении отразила атаку ВСУ в Ровнополе, а на Запорожском направлении ударила по противнику в районе Работино, нанеся, в общем, такой урон: до роты, четыре танка, 15 бронемашин, пять пикапов, британское орудие «FH-70», по две гаубицы «Д-20» и «МСТА-Б». «Западная» группировка войск на Купянском направлении вывела из строя до 20 националистов, две бронемашины, четыре автомобиля, гаубицы «МСТА-Б» и Д-20, и американскую РЛС AN/TPQ-50. На Херсонском направлении уничтожено два взвода, шесть автомобилей, американская артсистема М777 и склад боеприпасов 124-й бригады теробороны в Антоновке. Силы ПВО сбили два самолета Су-25 ВСУ в Садовом и Тягинке Херсонской области, перехватили три крылатые ракеты «Storm Shadow», один снаряд РСЗО«HIMARS» и 10 украинских беспилотников. «Грачи» не вернулись на базу, не перемога ни разу.

Контранступ лишил ВСУ 21 самолета, 46 САУ и 26 тысяч бойцов

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала наступления Украины наши войска уничтожили более 26 тысяч укринских военных, 17 танков Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley. Всего с 4 июня 2023-го, как сообщил Шойгу в интервью ТАСС, российские военные вывели из строя 1244 единицы бронетехники. Среди разбитых образцов западного оружия также 43 американских гаубицы M777 и 46 самоходок из Польши, Франции и США. Российские средства ПВО приземлили 176 снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и, совместно с ВКС, 21 самолет ВСУ. Зеленский эту тайну в Вильнюсе никому не выдаст.

НАТО не пригласил Киев в альянс, лишь морковкой поманил

Северо-атлантический альянс пригласит незалежную в свои стройные, но пестрые ряды, когда все союзники по НАТО согласятся на такой шаг, и когда «необходимые условия будут выполнены Киевом». Йенс Столтенберг, руководитель этой военно-политической артели, сообщил, что на саммите в Вильнюсе было решено упразднить прежний план действий для членства Украины. И пообещал пригласить Киев именно тогда, «когда все условия будут выполнены». Канцлер Германии Шольц был более конкретен: незалежная не станет членом НАТО, пока на ее территории идет конфликт. Свидетели утверждают, что на шестом президенте Украины лица не было, когда он понял, что вместо киевского торта ему подсунули балтийскую репку.

Учиться пилотировать F-16 украинские асы будут во Франции

Алексей Резников, глава оборонного ведомства самостийной, заявил, что Киев подпишет с Парижем меморандум об обучении украинских пилотов на истребителях F-16. Ранее похожее соглашение было достигнуто с Нидерландами. Именно эта страна, а также Дания пробубнили, что имеющиеся у них американские истербители могут быть переданы Киеву где-то до конца года. Показательно, что представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат самоуверенно заявил, что все боевые самолеты, предоставляемые стране западными союзниками, будут базироваться на «десятках украинских аэродромах». Может, хотел сказать «на десятке»? И не украинских, а румынских?

Киев передаст Лавру константинопольскому патриарху?

Протоиерей Игорь Якимчук, зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, сообщил, что киевский режим рассматривает идею передачи Киево-Печерской лавры в ведение Константинопольского патриархата. Якимчук уточнил: «Такой сценарий рассматривается украинскими властями именно в связи с тем, что в Киеве понимают, что монахи не уйдут в раскольническую организацию. Они уйдут, может, в другие места, но быть под началом раскольников они не могут. И вот возникла мысль передать их в ведение Константинопольского патриархата». Который, при этом, окажется в «щепетильном положении» - ведь подобный шаг будет означать публичную поддержку гонения на киевских монахов. Читайте Священное Писание, может, просветление снизойдет.

В Варшаве протестовали против поддержки Киева

Mysl Polska сообщила, что в Варшаве прошла акция против поддержки Украины. Перед посольством незалежной в польской столице несколько сотен людей собрались в рамках акции, организованной партией Front Кшиштофа Толвиньского. Ее участники почтили память поляков, погибших от рук украинских националистов во время Волынской резни. В знак памяти о жертвах бандеровцев поляки расставили обувь перед зданием посольства. Митингующие также выражают протест поставкам оружия Киеву через польскую территорию и поддержку националистического киевского режима. Протестующие отправили посольству символический вексель с указанной суммой в 75 миллиардов евро — столько, по их данным, Киев задолжал Варшаве. Митинг пыталась сорвать группа агрессивных украинских провокаторов. Не прошел крученый пас — сядь на лавочку, в запас.

Из шести Storm Shadow до Бердянска долетела одна

Владимир Рогов, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией». сообщил, что ВСУ 11 июня дважды пытались ударить ракетами Storm Shadow по Бердянску. По его словам, всего по этому приморскому населенному пункту было выпущено во вторник шесть крылатых ракет, поставленных Киеву из Британии в мае и июне. По ним отработали ЗРК ПВО. Рогов подчеркнул: «Все они, кроме одной, были сбиты». В городе зафиксированы повреждения.

Мельника вынесли из министерского кабинета в Киеве

Андрей Мельник, скандально известный бывший посол в Берлине, - теперь уже и бывший заместитель министра иностранных дел. На эту должность он, после череды оскорбительных словесных демаршей в Берлине, был назначен менее года назад. Убрать его с поста замминистра в правительстве Украины решили 11 июля. Предполагается, что его отправят послом подальше от Киева и Европы — в Бразилию. Где, как известно от Тетушки Чарли, много диких обезьян, и выдающийся дипработник не будет сильно выделяться.

Незалежная присвоила активы Дерипсаки и Ротенбергов

Госбюро расследований Украины сообщила, что национализированы активы компаний, связанных с российскими бизнесменами Дерипаской, Гинером и Ротенбергами. В ГБР заявили о «разоблачении десятков компаний», деятельность которых подпадает под действие украинских санкций. Киев национализировал, в частности, Глуховский карьер кварцитов, Николаевский глиноземный завод, ТРЦ «Ocean Plaza», 88,89% акций акционерного общества «Первый инвестиционный банк», 72,9% акций «Кировоградоблэнерго», семь гостиниц и два ТРЦ общей стоимостью 2 млрд гривен. Также в собственность украинского государства переведены различные доли уставного капитала и имущество россиян в «стратегических отраслях украинской экономики». Так мир узнали, что у Украины еще осталась какая-то экономика.