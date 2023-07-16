Максим Галкин* все бросил и прилетел к Алле Пугачевой в Юрмалу

Максим Галкин* воссоединился с Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри в Латвии. Фото: социальные сети

Максим Галкин* воссоединился с Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри в Латвии. Признанный в России иноагентом шоумен прервал гастроли, бросил все дела и наслаждается отдыхом с семьей.

Максим Галкин и Алла Пугачева перебрались из Израиля, где жили последний год, в Юрмалу. И если Алла Борисовна сторонится камер, то ее пятый муж активно делится фотографиями.

Достоянием общественности стал снимок шоумена. Он выглядит заметно похудевшим в узких брюках. Рядом можно заметить закутанного в плед Гарри Галкина. Кадр был сделан в одном из местных ресторанов.

Фото: социальные сети

Стоит отметить, что воссоединение Галкина с семьей стало сюрпризом для публики. Многие были уверены, что на летние каникулы в Латвию Гарри и Лиза поедут только с мамой, а отец продолжит зарабатывать деньги на гастролях. Однако юморист решил отдохнуть, бросив все дела.

Известно, что Примадонна плохо переносит жару из-за проблем с сердцем, поэтому она предпочитает наслаждаться прохладным климатом в Прибалтике. 74-летняя народная артистка СССР поселилась на вилле, которую снимает за 15 млн в месяц.

По словам знакомых, отдых звездная чета планирует до конца августа. В августе у Максима девять концертов в Литве и Латвии.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов