Гений или нет: эксперт оценил ответ 10-летней студентки Алисы Тепляковой

В свои нынешние 10 лет Алиса Теплякова осваивает вузовскую программу в разы быстрее 18-летних однокурсников. Фото: Кадр видео

Глава многодетной семьи, известной своими рекордами по раннему образованию детей, Евгений Тепляков настаивает, что его старшая дочь Алиса, которая в 9 лет поступила в МГУ – гений, учится прекрасно, в свои нынешние 10 лет осваивает вузовскую программу в разы быстрее 18-летних однокурсников.

Однако на ток-шоу, куда не раз приглашали Тепляковых в позапрошлом году, девочка не производила эффектного впечатления. Отвечала односложно («Алиса, зачем тебе вуз?» «Надо»), сделала ошибку в формуле… Да и в МГУ на экзамене по введению в психологию ей поставили двойку. Папа тогда устроил на факультете лютый скандал с дракой. А по пути домой, прямо в метро, записал видео: на нем Алиса, вертясь вокруг столба, рассказывает, что было два вопроса - про интроспекцию (самонаблюдение) и про деятельностный подход - и что она отвечала. Те, кто не учил психологию в вузе, диву давались: такие сложные термины малышка знает, говорит пусть и очень коротко, но вроде связно – странно, что двойку поставили.

Сейчас Евгений выложил в блоге аудиозапись с очного, как он уверяет, экзамена по общей психологии, который Алиса успешно сдала сейчас, на втором курсе.

Оценить ее знания мы попросили Андрея Подольского - доктора психологических наук, профессора НИУ ВШЭ, заслуженного профессора МГУ им. М. В. Ломоносова, руководителя департамента развития человеческого ресурса компании «Иннопрактика», специалиста по возрастной психологии и психологии.

- Ролик показывает только то, что и так известно: метод Теплякова-старшего построен на дрессуре запоминания, которая основана на усвоении схем, — говорит Андрей Ильич. — Где-то встречал в интернете шпаргалку о периодичности мышления, которую девочка воспроизводит с большим вдохновением.

- Это когда рассказывает, на что способен ребенок в раннем возрасте, в 7-10 лет и так далее…?

- Здесь в кучу сведено, с одной стороны, представление классической теории Пиаже о периодичности развития, с другой – самые азы отечественной психологии. Звучат слова из области психологии – общение, коммуникация, мышление. Говорит она четко, с выражением - на несведущего человека это может произвести впечатление. Однако это просто слова. Выдрессировано здорово. Но что это дает для развития ребенка, общего понимания ею бытия?

- То есть о глубине знаний речь вообще не идет?

- Тут не то, что глубины – нет даже примерного представления о психологии общения и психологии мышления, о чем, как я понял, были вопросы на экзамене. Она ведь постоянно подтягивает то, что говорит, под некую схему, которую хорошо запомнила.

- Но, возможно, Алиса сейчас учится на факультете, где психология не профильный предмет и достаточно просто знать конспект. На это можно сделать скидку?

- Если человек что-то изучает, он должен понимать суть – в любом случае. Здесь этого понимания не вижу.

- Мог ли преподаватель дать студентке еще один шанс проявить себя, задав дополнительные вопросы?

- Не думаю, что это бы помогло. Да и есть подозрение, что это все постановка. Голос экзаменатора слышен, однако он почему-то вообще не вмешивается. И полное содержание ответа осталось за кадром.

- Вам, как эксперту в возрастной психологии, эта история с Тепляковыми представляет интерес? Есть ли шанс, что этот эксперимент все-таки вырулит к чему-то хорошему, в чем нас пытается убедить Тепляков-старший?

- С самого начала относился к этому с сожалением. Мне безумно жалко детей, которые становятся жертвой родителей с непомерными амбициями. Это так называемый инструментальный тип родительства, когда ребенок становится средством для самоутверждения и покорения высот, которых не удалось достичь папе или маме. С моей точки зрения, в этой семье очень серьезно нарушаются права детей на нормальное развитие. Если все сводить к поиску схем и их воспроизведению, ни мышления, ни развития умственного у девочки не получится. Не так она идет. А в подростковом возрасте может еще и обозлиться на весь мир. Что она такая выдающаяся, а ее не хотят ценить.

- На домашних видео Алиса свободно держится и выглядит довольной...

- Так идет шутливая беседа с отцом, цель которой показать, с одной стороны, уникальность ребенка, а с другой стороны - вот, смотрите, обычная девчонка. Честно говоря, это никак не вдохновляет.

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