Девушки, кровь и счастье: секрет молодости Джонни Деппа и других сердцеедов

Джонни Депп остается харизматичным красавчиком несмотря на свои 60 лет Фото: REUTERS

Если тебя по каким-то причинам «отменили» в Голливуде, то едва ли ты сможешь вернуться. Только если ты не Джонни Депп. Кажется, что в мире ждали не столько премьеры исторической картины «Жанна Дюбари», сколько появления у ней Джонни. И да — Депп все такой же харизматичный красавчик, которому, между прочим, в июне исполнилось 60 лет. Кажется, что время над ним не властно. Мы попробовали разобраться, в чем его секрет.

«Вернули ему жизнь»

Возвращение Джонни во всех смыслах можно назвать триумфальным. В Голливуде принято вставать на сторону женщины в любых спорных вопросах. Вспомните хотя бы историю с Крисом Нотом, которого «отменили» после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях и тут же вычеркнули из продолжения «Секса в большом городе». Деппу же удалось выйти победителем после шестилетней судебной тяжбы с Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии. На сторону Деппа встали многие знаменитости, включая бывшую жену Ванессу Паради и Кейт Мосс. Многие пришли к выводу, что обвинения Эмбер были лживыми. А 1 июня 2022 года суд огласил решение по делу о клевете: Херд признали виновной и обязали выплатить бывшему супругу $15 млн. По словам Джонни, присяжные «вернули ему жизнь». А первой крупной картиной после забвения стал фильм «Жанна Дюбари», где Депп сыграл Людовика XV. И Джонни в этой роли, действительно, выглядит по-королевски.

«Стареет он красиво»

Прокомментировать внешний вид 60-и летнего красавчика специально для KP.RU мы попросили пластического хирурга Мадину Байрамукову.

«Мы не можем отменить тот факт, что Джонни Депп стареет и сейчас он уже не выглядит, как 20 лет назад, - признает Мадина. - Но стареет он красиво, что дано далеко не всем. Взять хотя бы пример Микки Рурка, который испортил внешность бесконечными пластиками. Джонни относится к тому типу мужчин, которые, не прибегая к хирургическому вмешательству, даже в зрелом возрасте будут привлекательными для молодых девушек. Одна из последних подруг актера, Полина Глен, уроженка России, кстати, была моложе его почти на 30 лет. Разумеется, окружение молодых барышень обязывает держать себя в форме. Отмечу также, что поддержание хорошего уровня тестостерона напрямую влияет на внешний вид, и с этим у Деппа точно все в порядке. Кроме того, у Джонни хорошая генетика. А необычная внешность получилась благодаря экзотическому смешению кровей — индейской, ирландской и немецкой. Еще могу предположить, что он принимает витаминные препараты или делает витаминные капельницы для поддержания тонуса».

«Вели себя, как маленькие дети»

Помимо витаминов и сбалансированного питания, уровень тестостерона помогают поддерживать регулярные физические нагрузки, отсутствие стрессов, здоровый сон и витамин D.

Сам Депп рассказывал в интервью, что секрет его привлекательности заключается в том, что он не следит за собой, лишний раз даже не смотрит в зеркало, и его совсем не пугает старость:

«О, боже! Цифра в паспорте необязательно означает старость! Я знал немало парней, которые и не были никогда взрослыми. Марлон Брандо, Винсент Прайс… У них было отличное чувство юмора, они иногда вели себя, как маленькие дети! Самое главное быть счастливым внутри, в своей голове, в своем сердце».

Но актер все же немного слукавил и уже в другом интервью делился, что все-таки придерживается некоторых правил:

«Я бы сказал, то, как я выгляжу — заслуга чистого образа жизни. Определенно. Если можно не пить вино — я не пью. И вообще любой алкоголь. Определенно, надо не курить — вообще ничего. Сижу дома и смотрю реалити-шоу — вот как я слежу за собой».

А вот это уже больше похоже на правду. Правильный образ жизни вкупе с хорошей генетикой дают потрясающие результаты.

Зубной камень и кариоз

Впрочем, один неидеальный момент вместе со звездным стоматологом Луизой Автандилян мы все же не смогли оставить без внимания — почему знаменитость не беспокоится по поводу эстетики своей улыбки?

«Я думаю, это напрямую связано с тем, что Джонни Депп играет роли таких киногероев, которые априори не могут быть обладателями безупречных улыбок — вспомните одного только Джека Воробья. У Джонни мы наблюдаем сильную стираемость эмали, наличие зубного камня и множественные кариозные очаги. Для того, чтобы избежать возникновения подобных проблем, крайне необходимо каждые шесть месяцев посещать стоматолога в плановом порядке, а также выполнять профессиональную гигиену полости рта», — рассказала KР.RU Луиза Автандилян.

Впрочем, сделать улыбку в Голливуде не проблема. Куда сложнее восстановить карьеру, которая у Деппа снова пошла в гору. Мы желаем актеру удачи и ждем новых фильмов с его участием.

А КАК ВЫГЛЯДЯТ РОВЕСНИКИ ДЖОННИ?

Брэд Питт

Еще один голливудский красавчик Брэд Питт в декабре отметит 60-летний юбилей. Вот уж, действительно, загадочная история Бенджамина Баттона. В свои 59 лет Брэд выглядит, как и 30 лет назад: белоснежная улыбка, фирменный прищур, пресс с кубиками… Возраст может выдать разве что седая борода, но и она легко сбривается! Кстати, Брэд, как и Джонни, тоже относительно недавно пришел в себя после скандальных разборок с Анджелиной Джоли. И как это часто бывает: долго в одиночестве не оставался. У него завязался бурный роман со звездным кочуем по ЗОЖу Инес де Рамон, которая моложе его на 30 лет. Для поддержания формы Питт придерживается низкоглеводной диеты и занимается спортом. Кроме того, он обожает кремы для лица.

Владимир Машков

60-лет в этом году исполнится и Владимиру Машкову, который по праву считается российским секс-символом. Он, как и Джонни Депп, не растерял привлекательности с годами. На самом деле, никаких чудес здесь нет. Владимир не скрывает, что тщательно следит за собой, делает дыхательные упражнения, занимается в спортзале (не расстается с гантелями даже во время съемок) и ограничивает себя в питании.

Михаил Ефремов

А вот Михаил Ефремов, который как и Питт с Машковым, родился в 1963 году, генетическую лотерею проиграл. Впрочем, не всем быть от природы писаными красавцами. Другое дело — образ жизни. Будет справедливо заметить, что на лице Михаила отразились все его вредные привычки, включая многолетнее пьянство, которое, увы, привело к известным печальным событиям...