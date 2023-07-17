Татьяна Навка довела до слез признанием об Оксане Домниной

Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Татьяна Навка впервые увидела Романа Костомарова после того, как его выписали из больницы. Олимпийский чемпион вместе с женой Оксаной Домниной пришел в гости к своей партнерше.

Татьяна Навка для Романа Костомарова является близким человеком. Много лет они выступали в паре, были лучшими фигуристами на планете - стали Олимпийскими чемпионами в танцах на льду, дважды завоевали золото чемпионата мира, стали трехкратными чемпионами Европы, трехкратными чемпионами России. Когда с Романом случилось несчастье и он тяжело заболел, Татьяна сразу же пришла на помощь, поддерживала семью друга.

Сегодня они, наконец-то, встретились. Навка разместила в блоге фото с Костомаровым. Они улыбаются в кадре.

"Долгожданная встреча с Ромой состоялась! Очень рада была видеть их с Оксаной у нас дома. Такая теплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись", - написала Татьяна.

Она призналась, что потрясена не только мужеством своего друга, но и его женой. "Не устаю восхищаться, Рома, твоей силой духа, характером, а также потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя", - добавила 48-летняя спортсменка.

Некоторые поклонники, прочитав сообщение Татьяны, не сдержали слез. Фолловеры также пишут слова поддержки Роману и Оксане, отмечая, что "истинная любовь творит чудеса".

Отметим, в настоящее время фигурист проходит реабилитацию. Его выписали из больницы, но впереди у него непростой путь к полному восстановлению после нескольких ампутаций. Роман отмечает, что ему безумно тяжело как морально, так и психологически. Но он настроен оптимистично: "Впереди - жизнь".

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спортсмен настроен все преодолеть, потому что рядом с ним находится Оксана Домнина. Супруга все эти месяцы была рядом с мужем и сделала все, чтобы он поправился. О жене и детях - дочке Анастасии и сыне Илье - фигурист говорит так: "Мои спасители. Сладкие и любимые".