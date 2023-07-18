Последние новости о ситуации вокруг Украины на 18 июля 2023 года: На что надеется Зеленский, как ответит Россия и почему ПВО Украины дышит на ладан

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Чертову дюжину атак отбили на Донецком направлении

Южная группировка войск на Донецком направлении отбила 13 атак противника, уничтожив склады боеприпасов 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, более трех рот, две бронемашины, три автомобиля, американскую артсистему М777, польскую САУ Krab, гаубицу «Мста-Б», две противотанковые пушки «Рапира», американскую РЛС AN/TPQ-50. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала две украинские ДРГ, два взвода, две бронемашины, четыре автомобиля, артсистема М777 и гаубицу Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении утюжила врага в районе Урожайного и Левадного, а на Запорожском направлении - в районах Марфополя, Новоселовки, Щербаков и Пятихатки, уничтожив почти три роты, две бронемашины, два автомобиля, американскую САУ М109 Paladin, три гаубицы «Мста-Б», САУ «Акация» и гаубицу Д-30, а также склад 33-й мехбригады ВСУ в Малой Токмачке. Западная группировка войск на Купянском направлении вывела из строя до 35 боевиков, четыре бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика». На Херсонском направлении потери противника таковы: до 40 бойцов, восемь автомобилей, РСЗО «Верба» и САУ «Акация». Силы ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow, три снаряда РОСЗО HIMARS и 19 украинских БПЛА. Штормовое предупреждение есть - не слышат.

Киев взбесился из-за остановки зерновой сделки

Сергей Никифоров, пресс-секретарь шестого президента незалежной, заявил, что Киев рассчитывает на продолжение поставок своего зерна по Черному морю. Но - без участия России. Начальник прессека Зеленский страстно надеется на официальное подтверждение готовности от ООН и Турции. Никифоров подчеркнул, что с Москвой у Киева не было договоренностей по зерновой сделке. По его словам, президент Украины дал распоряжение МИД подготовить официальные сигналы ООН и Турции для ответа с их стороны продолжать украинскую инициативу. А в Брюсселе заявили, что остановка зерновой сделки спровоцирует новые запреты на его импорт из незалежной. Халява не бывает бесконечной.

Пушилин рассказал, как ВСУ теснят под Угледаром

Денис Пушилин, глава ДНР, рассказал, что наши бойцы на Угледарском направлении теснят националистов во время «ожесточенных боев». Руководитель республики в эфире Первого канала сообщил: «На фронте у противника ситуация тяжелая. На угледарском направлении ожесточенные бои. Противник пытается занять позиции. Наши ребята оттесняют противника и в рамках своих контратак улучшают позиции». По его данным, на Марьинском направлении ситуация также меняется не в пользу Киева. А Залужный в Крым собрался - может, не торопиться?

В Америке испугались действенности русских мин

Крис Осборн, обозреватель американского издания 19FortyFive, опираясь на данные военных источников уверяет, что российские противотанковые мины, о которых упоминают реже, чем о другом вооружении, стали смертоносным оружием в рамках специальной военной операции. Российские войска применяют по меньшей мере 13 типов противотанковых мин. Осборн отметил, что русские мины могут привести к «значительным задержкам» наступающих сил. Он пишет: «Устройства обнаружения, передовые группы обнаружения и разведки и другие виды усилий по разминированию необходимы для расчистки районов, чтобы гарантировать, что наступающие силы могут продолжать движение по определенному пути через такие минные поля, что очень непросто». А никто легкого пути и не обещал.

К белорусам залетел шальной украинский беспилотник

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что пограничники перехватили в Гомельской области украинский беспилотник, с помощью которого велась разведка территории республики. В заявлении ГПК республики говорится: «Пограничный наряд, выполнявший задачи по охране границы на реке Днепр, обнаружил беспилотный летательный аппарат, который незаконно пересек границу с территории Украины. Дрон вел разведку приграничной территории Республики Беларусь». Квадрокоптер белорусские пограничники посадили на воду, применив радиоэлектронного ружье. Ну, это чудо украинского квадропрома можно было и из рогатки сбить.

Очередной украинский морпех пошел под суд

Прокуратура ДНР передала в суд дело в отношении комроты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергея Бензы. По его приказу убили семерых мирных жителей Мариуполя. 31-летний командир роты огневой поддержки морпехов не поморщившись, приговорил к высшей мере людей, которые показались ему подозрительными. Мозги у него подозрительные, теперь вправят.

В ОБСЕ вдруг посчитали российских военнопленных жертвами

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявило, что российские военнопленные, видеозапись убийства которых появилась в ноябре 2022 года, могли считаться вышедшими из строя лицами. Что дает им защиту от любых актов насилия. В бюро отмечают, что по международному гуманитарному праву «умышленное убийство военнопленных - серьезное нарушение и военное преступление». А судить кого-то будут за это? Хотя, конечно, российские РСЗО осудят надежнее Гааги.

ПВО украинцев дышат на ладан

Габриэль Хондара, обозреватель издания Asia Times, полагает, что российские ракетчики полностью подавили противовоздушную оборону незалежной. Хондара констатирует: «ПВО Украины была подорвана последовательными ракетными ударами и беспилотными атаками России. Это истощило и без того критически небольшие ракетные запасы киевского режима». Среди других проблем самостийной Хондара назвал то, что поставки западного вооружения Киеву происходят медленно, а Москва ускоряет производство боеприпасов. Обозреватель обратил внимание на то, что российские военные совершенствуют свою тактику. Худо, хлопцы, худо, худо хлопцы жить - с вашим атаманом до зимы вам не дожить.

За Крымский мост ответите

Президент России после атаки на Крымский мост заявил: "Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения». По словам главы РФ, ФСБ и СКР детально разберутся с произошедшим на Крымском мосту. И возложил ответственность за случившееся на киевский режим. Ждите ответа, как соловей лета.