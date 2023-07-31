Завидуют не деньгам, а здоровью: россияне рассказали, что вызывает у них чувство зависти

Больше половины россиян утверждают, что никому не завидуют Фото: Shutterstock

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с сайтом KP.RU проводит серию интересных исследований. Все они о… семи смертных грехах и отношении к ним наших сограждан. Результаты оказались весьма показательными.

Первый в ряду опросов коснулся такого человеческого «недостатка» как зависть.

КОНТРАСТЫ ЗАВИСТИ

За 15 лет наши соотечественники стали реже испытывать зависть друг к другу. В 2023-м в России меньше завидуют богатству ближних и его проявлениям, а чаще - здоровью, успехам, достижениям и личностным качествам окружающих.

Если обратиться к священному писанию, то зависть – это скорбь о благе ближнего. И его крайней степенью является желание зла тем, кому завидуешь. От этого греха предостерегает 10-я заповедь Божия.

В совестном исследовательском проекте ВЦИОМ и KP.RU выявилось, что одни осуждают зависть, а другие полагают, что это способ активизироваться.

Более двух третей респондентов (68%) полагают, что зависть – негативное чувство. Оно ослабляет и разрушает, мешая достигнуть целей.

Как деструктив этот грех чаще воспринимают представительницы слабой половины человечества (71%), чем сильный пол (64%).

Зависть в среде богатых россиян бытует реже, чем среди бедных.

В том, что зависть помогает найти мотивацию и достигнуть целей, уверен сегодня каждый пятый россиянин (20%).

Среди молодежи (18-24 лет) убежденных в этом еще больше (26%).

Характерно, что половина россиян (49%) сталкивались с завистью в отношении себя. Этот показатель за последние полтора десятка лет заметно увеличился

43% отметили, что другие завидовали им очень редко или никогда

Показательно, что женщины чаще полагают (28%,) что им завидуют другие люди — среди мужчин таких 18%.

ЧЕМУ И КОМУ ЗАВИДУЮТ

Более половины опрошенных (54%) утверждают, что ничему и никому не завидовали.

Испытывают зависть к чему-либо конкретному 28%. В молодежной среде таких больше - 37% в группе до 25 лет и 34% в группе 25-34 лет.

Показательно, что чем моложе опрошенные, тем чаще они признаются в зависти чему-либо, а чем старше, тем чаще отрицают ее. Это говорит о том, что в обществе меняется отношение к этому чувству. Оно перестает нести негативный оттенок.

Женщин-завистниц больше (31%), чем мужчин (24%). А россиянин, который ничему не завидует, – это представитель старшего поколения (66% в группе 60+), житель села (63%) и активный телезритель (73%).

Чему завидуют россияне?

На первом месте - материальному благополучию ( 7%)

На втором - ум и знания и трудолюбие других людей (6%)

На третьем - здоровье (4%)

На четвертом - успех, самореализацию других людей 4%),

На пятом - любовь и семейное благополучие других (3%)

Показательному, что по пятому пункту число завистников возросло, а по четвертому - таких и вовсе не было 15 лет назад

В целом завидовали другим людям 23% россиян

А никому никогда не завидовали – 61%.

Характерно, что чем младше опрошенные, тем чаще они признаются, что испытывали это не лучше чувство.

Так среди 18-24-летних завистников оказалось 35%.

А среди тем, кому за 60 - всего 17%.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЧТО В МУСУЛЬМАНСТВЕ

Марат Алимов, член Президиума духовного управления мусульман Москвы прокомментировал KP.RU полученные результаты:

- В исламе зависть относят к грехам?

- Да, но, может, не сильно выраженным.

- Мусульмане различают зависть черную и белую?

- В общем… да. Разделяют их на негативную и положительную.

- Женщины в мусульманской традиции более завистливы, чем мужчины?

- Однозначно так сказать нельзя. Скажу по-другому. Богатые люди, вне зависимости от того, мужчины это или женщины, менее подвержены зависти к другим, чем люди меньшего достатка. При том это меняется и от региона к региону, и от человека к человеку.

- Чему завидуют?

- Тому, в чем видят счастье. Для кого-то это обретение квартиры, машины, дачи. Для кого-то крепкая семья. А кому-то счастье — это путешествия, свобода, карьера.

- Белую зависть сегодня многие считают конструктивной...

- Но ее сегодня явно меньше всего. Чаще возникает зависть к тому, у кого «все есть» - от того, у кого ничего этого нет.

- Полагаете, гендерные различия в ощущении зависти, не слишком велики?

- Мужчина в мусульманской традиции — он больше созидатель либо воин-завоеватель. Ему в этом контексте, в общем, не до зависти.

- То есть, у женщин больше пространства и времени для зависти?

- Про то, что больше времени, не сказал бы — домашняя нагрузка велика. Женщина — хранительница очага. Кочевые народы всегда возвращались к своим юртам, хранимым женщинами — где там было возникать чувству зависти? Например, халифат развивался внутренне не при выходе на плато. Он развивался именно в момент завоеваний. Когда завоевывались новые пространства - правители были в более простых условиях, чем тогда когда империи распадались — в плане зависти.

ЧТО В ХРИСТИАНСТВЕ

Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН дал комментарий KP.RU:

- Женщины чаще мужчин воспринимают зависть как деструктивное чувство - согласно опросу ВЦИОМ. С точки зрения христианства это можно объяснить - или тут, скорее, социальные причины?

- Тут, скорее, особенности общего психологического восприятия. Не уверен, что это связано с гендером или с особенностями какой-либо из религий. Ну или с ментальным восприятием зависти именно женщин или мужчин. С точки зрения человека нравственного и стремящегося к чистой жизни любая зависть — она плоха.

- Это, скорее, греховное явление?

- Да. И женщины понимают, что зависть — это плохо. С мужской точки зрения, зависть — не лучшее чувство. Но при том зависть в виде некоторой ревности к тому, что сделал или добыл другой человек — она, с точки зрения мужчин, может стать импульсом для твоих собственных достижений. Для того чтобы тебе самому продвигаться вперед. То есть зависть как стимул к здоровой конкуренции играет положительную роль.

- От этого греха предостерегает 10-я заповедь Божья и зависть — это «скорбь о благе ближнего»?

- Зависть, конечно, является одним из семи смертных грехов, и есть иконы, которые ее изображают. Зависть объясняется и гордыней, и возвышением себя над другими людьми. И выливается в тяжелые последствия для морального состояния другого человека. То есть при пожеланиях зла, чтобы у кого-то было чего-то меньше, и каких-то бедствий.

- Зависть к чему осуждается в христианстве больше — к достатку или к успехам, к чему-то еще?

- С христианской точки зрения любая зависть — это отрицательное духовное явление. Оно разъедает душу. Осуждение зависти — это христианская позиция. И есть стереотип «черная зависть и белая зависть» - но в христианстве любая зависть плоха, белой не бывает. Любая зависть ведет к гордыне и к зависти к чужим достижениям. И подспудно это внушает самые злобные мысли, что бы человеку «такого пожелать».

- Пятая часть опрошенных ВЦИОМ считает, что зависть помогает им достигать неких вершин.

- Ну вот в числе ответивших так есть часть людей, считающих, что существует белая зависть. И испытывающие некую ревность к более успешным гражданам - но как стимул для них самих. Но тут, мне кажется, люди путают чувство зависти и ощущение конкуренции. С христианской точки зрения желание лучше работать и самому быть лучше, смотря на достижения других — оно не имеет ничего общего с завистью, которая разъедает душу. Это, скорее относится к конкурентной борьбе — и тут христианство, как и другие религии призывают не испытывать зависти и гордыни.

- То есть, с точки зрения христианства зависть всегда деструктивна?

- Даже если вы завидуете и ничего плохого не желаете, но все равно это разъедает вашу душу и рождает беспокойство.