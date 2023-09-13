Россияне рассказали, что вызывает у них гнев

Более трети опрошенных уверяли, что сильный гнев они испытывают редко Фото: Shutterstock

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с сайтом KP.RU продолжает изучать, как наши люди относится к тому, что в священном писании названо «грехами». На этот раз «на карандаш» попал гнев - и отношение жителей Российской Федерации к этому чувству.

ГНЕВ — ЧАСТОЕ ЯВЛЕНИЕ?

Первым вопросом стал вроде бы самый простой — как часто вы испытываете гнев, сильную злость. Можно было дать только один ответ и ответы оказались весьма показательными.

Более трети опрошенных (37%) уверяли, что сильный гнев они испытывают редко — раз в полгода и даже реже.

Почти четверть (24%) утверждали, что гневаются несколько раз в месяц.

А вот пятая часть респондентов призналась, что испытывают гнев каждый день (7%) или несколько раз в неделю (13%).

Людей совсем не гневливых социологи обнаружили всего 16%.

МУЖ И ЖЕНА — «САТАНА»?

Следующий вопрос уже конкретизировал причину столь сильной эмоции — кто (или что) вызывает у вас гнев?

Чаще всего «виновниками» таких вспышек оказываются незнакомые люди — публичные личности — политики, артисты, блогеры: 33% от числа тех, кто испытывает гнев. На втором месте просто незнакомцы – на них гневается каждый пятый (22%). После следуют коллеги по работе — 18% и начальство — 14%.

На четвертой позиции среди триггеров вспышек сильной злости оказался самый близкий человек — супруг или супруга — 11%. Показательно, что следом идут дети или внуки — 9%.

Нечасто среди причин гнева фигурируют друзья — 4%, родители — 3%, братья или сестры — 2%.

НЕ ЛГИ, ГЕРТРУДА!

Говоря о ситуациях, которые стали причиной для подобных вспышек, респонденты могли давать три ответа.

Удивительно, но самой распространенной причиной стали бытовые проблемы в общении (проблемы личного характера) — более трети от числа «гневливых» россиян в других людях злит отсутствие воспитания, наглость, завышенная самооценка, нарушение границ, навязывание мнения, глупость, хамство, неуважение, ложь и лицемерие — 38 %.

На втором месте причин для гнева — несправедливость социальная: бюрократия, коррупция, рост цен, падение уровня жизни, бездействие чиновников (29%).

Следом идут варианты, описывающие бытовые проблемы (12%), рабочие моменты, отношения в коллективе и с начальством (11%), отношения с Украиной (6%), ситуация на дорогах, пробки (5%).

Удивительно, но самой распространенной причиной гнева стали бытовые проблемы Фото: Shutterstock

МОЖНО ЛИ СМИРИТЬСЯ?

На вопрос, может ли человек контролировать себя в гневе или нет уверенно заявили «могу» большинство сограждан — 79% . И лишь 3% признались, что в таких ситуациях себя никак не контролируют.

Наконец, на вопрос «что вы сделаете в состоянии ярости» были получены весьма показательные ответы.

Почти треть заявили, что постараются уйти от конфликта — 30%.

Немногим меньше готовы высказать обидчику все, что про него думают — 29%.

Почти четверть считают лучшим способом выйти из такого положения «пойти погулять, подышать воздухом» - 23%.

И классический в России способ — выговорится друзьям или близким» - выбрали 19%.

Покурить — способ уйти от гнева для 13%, а выпить — для 3%.

Радикальное решение выбрали немногие. Ударить обидчика — 3%, разбить что-то — 2 %.

И лишь очень немногие готовы сублимировать, направить гнев в мирное русло — заняться спортом при таком раскладе готовы всего лишь 1 %, а взять себя в руки — 3%.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Гнев бывает и защитой от зла

KP.RU попросил прокомментировать итоги этого опроса ВЦИОМ отца Максима (Миняйло), старшего священника Храма на крови в Екатеринбурге:

- Чуть менее половины опрошенных считают, что при вспышках гнева способны взять себя в руки.

- Гнев как защита от зла в какой-то момент своей жизни может и должен испытывать любой человек. А гнев через нашу испорченность и поврежденность — он становится разрушительным и является грехом. Но это чувство используют также, чтобы сказать нет: нет - плохой компании или плохому предложению, нет - соблазну или какому-то злу.

- И тогда гнев во благо?

- Тогда он во благо. Организм, получая инфекцию, всеми силами набрасывает на нее. В этом смысле гнев может быть иммунитетом.

НЕГНЕВЛИВЫХ НЕ БЫВАЕТ?

- 16 процентов сказали, что никогда гнева не испытывали — лукавят?

- Скорее всего. Проблема в чем? Путь духовной жизни — это путь самопознания. На этом пути мы не всегда совершенны, не всегда объективны. Что-то мы забываем. Одно событие стирает из памяти другое, мы прошедшее не идентифицируем четко. О том, испытывает ли человек гнев — хорошо бы спросить у его близких. Мы то сами себя, как правило, оправдываем, обеляем.

ЧИТАЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕ

- На вопрос об источниках гнева интересные ответы были получены — в лидерах незнакомцы, коллеги по работе, начальство и... муж (или жена).

- Есть такое в Евангелие: «И враги человеку домашние его». Это многогранный тезис. Требующий расшифровки. Но, по крайней мере, дает нам представление о взаимоотношениях в малом коллективе. Коим и является семья. У человека всегда возникают наибольшее трения именно с самыми близкими. Чем части механизма ближе друг к другу, тем сильнее они нагреваются.

- А то, что большинство гневается на незнакомых людей?

- В таких людях побеждают их собственные первичные представления об этих людях. Тут побеждают некие людские фобии. Не зная человека почти совсем, мы, к сожалению, приписываем ему больше плохого, негативные черты, которых на самом деле у него может не быть — заранее. А когда поближе знакомится, говорит: странно, а мне так о вас говорили, я думал вы другой. Важно не доверять слухам. Не строит сразу видеть плохое. Наша настроенность — видеть больше хорошего, чем плохого, она поможет не быть ксенобфобом.

- Но видеть лишь хорошее в людях часто небезопасно.

- Святые видели в людях только самое хорошее, в том числе, в незнакомых. Для них любой человек — это икона Божия.

- Но икона в разном состоянии бывает.

- Да, как и мы сами.

- Среди причин, вызывающих гнев, многие назвали бытовые или личные проблемы, отсутствие справедливости и проблемы на работе.

- Патриарх наш говорил, что многие проблемы у нас в 20 веке — от тяги нашего народа ко «всеобщей» справедливости. И была создана страна, пытавшаяся нести это знамя во всем мире. Но то, что многие наши люди и в 21-м веке все равно думают о справедливости, как о высшем законе — это неплохо. То есть, наши люди заряжены на общественную жизнь и скорее на позитивное восприятие ближнего. У нас остается запрос на построение справедливого общества — несмотря ни на какие мировые процессы. Значит, атомизации нашего общества достичь не удалось. Для меня хорошо, что не только бытовуха является триггером ситуаций, вызывающих гнев. И тут есть поиск высших смыслов.

САМОКОНТРОЛЬ НЕПРОСТ

- Когда людей спросили, способны ли они контролировать себя в гневе, восемь из десяти сообщили социологам — что да, могут.

- Если б это было на самом деле так — мы жили бы неплохо, жизнь шла бы спокойней. Но надо такой высокий процент «готовых сдержаться» сравнивать с реальной статистикой преступлений против личности. Если не будет корреляции — значит, где-то мы себя сами обманываем. Ведь конечный итог необузданного гнева — это убийство. Или нарушение личного пространства другого человека с ущербом для него.

- На вопрос, как выходят из гневного состояния, почти треть сказали, что уходят от конфликтов, чуть меньше — в прямом смысле идут погулять и подышать воздухом, и лишь 3 процента готовы ударить обидчика.

- Тут очень показательно, что многие опрошенные готовы что-то высказать обидчику в гневе, а оттуда уже рукой подать до применения силы. С точки зрения святоотеческого учения — конфликт гасится через ограничения слова. Когда гневающийся способен не высказывать вслух это - тогда есть шанс, что гнев потухнет внутри. И конфликт не разгорится. Иначе подбрасывается хворост сухой на тлеющие угли. И дальше остановить будет тяжелее - или вовсе невозможно.