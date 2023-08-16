В унынии из-за бытовых проблем и финансовых трудностей: россияне рассказали, как часто и отчего их накрывает тоска

В христианской традиции уныние относится к одному из семи смертных грехов — которые противостоят семи добродетелям. Фото: Shutterstock

В христианской традиции уныние относится к одному из семи смертных грехов — которые противостоят семи добродетелям.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с сайтом KP.RU запустили проект, чтобы узнать, как наши сограждане относятся к тому или иному греху. Ранее мы давали результаты исследования того, как россияне относятся к чувству зависти.

Сейчас представляем итоги опроса относительно чувства, которое называется «уныние».

БЫВАЕТ ИЛИ НЕТ?

На прямой вопрос «Бывает, что вы унываете или нет?» с возможностью одного ответа голоса респондентов разделились таким образом.

Никогда не бывают в унынии 38% опрошенных.

Время от времени (несколько раз в полгода и реже) — 45%, это наибольший процент из принявших участие в исследовании.

Часто бываю (несколько раз в месяц и чаще) — 12%

Постоянно — 3%

Затруднились с ответом 2% респондентов.

Выходит, более трети опрошенных можно отнести к числу оптимистов, которых «греховное чувство» не посещает в принципе, а почти шестая часть респондентов подвержена ему постоянно. Те, кто чувствует уныние изредка — их почти половина - возможно, это люди с наиболее устойчивой психикой, которые видят в мир в его полной палитре.

Интересно посмотреть на причины, из-за которых люди либо иногда, либо часто в уныние впадают.

Безусловный лидер здесь — личные и бытовые проблемы, от них опускаются руки у 18% опрошенных.

На втором месте — низкий уровень жизни, финансовые трудности. Они гнетут 16% респондентов.

Третья позиция — проблемы на работе (или усталость от нее), это навевает уныние на 12% участников опроса.

На четвертом месте — собственное здоровье, проблемы с ним – это беспокоят 11%.

Замыкают пятерку причин для уныния — тревоги из-за ситуации на Украине, в СВО, мобилизация — каждый десятый респондент посчитал это причиной для уныния.

Интересно распределились ответы на такой вопрос:

- Одни считают, что унывать иногда — это нормально, другие — что нельзя давать себе унывать и лучший способ избежать этого — заняться делами, а как думаете вы?

55% заявили, что нельзя давать себе унывать.

40% сказали, что унывать «иногда можно».

5% с ответом затруднились.

Поинтересовались специалисты ВЦИОМ и мнением людей о том, почему в православии уныние относят к смертным грехам — тут можно было давать до трех ответов.

Как оказалось, чаще всего граждане выбирали следующие:

- От уныния человек опускает руки, ничего не хочет делать;

- Уныние может привести к суициду;

- Это плохо влияет на здоровье, разрушает человека;

- Уныние может привести к необдуманным поступкам;

- Человек утрачивает цель, перестает развиваться.

И в этой части опроса - самая высокая доля тех, кто ответить затруднился. Более половины респондентов не знают или не хотят ломать голову над тем, почему именно «уныние» относят к семи смертным грехам.

То есть, опять мы видим, что грусть для сограждан — не та вещь, о которой они задумываются, как о чем-то греховном — они грустят потому, что грустят, как Портос - «я дерусь потому что дерусь».

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Что говорит богослов

За комментарием KP.RU обратился к Владиславу Цыпину, профессору Московской Духовной Академии, историку религии и богослову.

- ВЦИОМ спросил, для обычного человека в современном мире нормально — иногда предаваться унынию, это часть наших эмоций. Вы как считаете?

- Те, кто считают и уныние нормальным состоянием души, наверное, не совсем точно представляют, что на языке христианской аскетики называется унынием. С унынием сопряжено отсутствие живой надежды на действие благодати Божией. Это состояние богоотставленности. А оно бывает как искушение в душевной жизни христианина. Бывало и в жизни многих святых. Вот это как раз искушение, которое христианину надлежит преодолевать. И дело не в том, что уныние - это какое-то клеймо, которое лежит на человеке. Но это все-тки греховное состояние души.

- Когда респондентов просили высказаться, почему в православии уныние относят к семи смертных грехам, самый высокий процент ответов - уныние может привести к смерти, при унынии человек опускает руки, разрушает здоровье.

- Думаю, на здоровье это, действительно, влияет негативно. Приводит ли это к смерти? Наверное и так бывает. И такие случаи есть. Это когда уныние перерастает в отчаяние — тогда и появляются суицидальные мысли. Ну и, если пребывает в унынии длительное время — то, конечно, опускает руки. В этом состоянии кажется, что всякие наши поступки не ведут ни к чему хорошему. А когда сохраняется надежда выйти из уныния — тогда руки не опускаются. И тогда это то самое временное искушение. Которое следует и можно преодолеть.

- В причинах для уныния четыре самых популярных такие: личные проблемы (в семье), безденежье (низкий уровень жизни), проблемы на работе (усталость на работе), ситуация вокруг Украины. Все веские?

- Что касается безденежья - не стоит этого преувеличивать. Такое отчаянное безденежье, когда еду купить не на что — это все же редкость. А людей бедных, разумеется, много. Но бедными и состоятельные люди могут себя считать. Просто сравнивая себя со своим коллегами, более преуспевающими. Как в старину, когда бедный помещик был богаче богатого мужика. Но мужику завидовали, а бедный помещик считал себя униженным. Это мы можем наблюдать на любых социальных уровнях. Да, реальная нищета — против этого трудно идти. С таким смиряться могут только люди сильные. А то, что мы в нашем обществе видим разные уровни жизни — в 1990-е годы это ярче проявлялось. Тяжелая нищета, выражавшаяся через недоедание, через невозможность купить лекарства.

- Что касается «личных проблем».

- Это слишком широкая проблема, в семье — да, это очень близкое беспокойство.

- А Украина как повод для уныния…

- Повод для беспокойства — тревога за близких, которые оказались в местах, где жизнь в большей опасности, чем в иных места. И требуется очень большая сила духа, чтобы быть спокойным, когда близкие в опасности. Есть у кого-то и другая причина, идейная, патриотического или антипатриотического толка настроения. Патриотически настроенные тревожатся — будет ли победа, когда. Люди противоположного толка волнуются по обратным причинам.

- Более трети никогда не бывают в унынии, 45% иногда, а 12% часто — несколько раз в месяц, а 3% - всегда в унынии - Тревожные цифры?

- Чтобы совсем никогда не пребывали в унынии — это вряд ли, это преувеличение. Состояние души — дело тонкое. А вот 3% , которые в унынии себя ощущают всегда — тоже наверное, не совсем «всегда». Но эти люди, конечно, нуждаются в попечении, в заботе о них. Они могли бы избавиться от уныния, если бы вошли в лоно нормальной церковной жизни. Те, кто часто — может быть, дело в темпераменте меланхоличном.

- В начале прошлого века меньше людей пребывало в унынии?

- Соцопросов в начале ХХ века на этот счет не проводили. Я помню, как в 1950-е годы пожилые люди, которые стали взрослыми до 1-й мировой войны, они называли то время «мирное время». До 1914 года. И к 1950-м годам немирное время еще не закончилось. Это дает, возможно, ключ к сопоставлению душевного состояния людей той эпохи и нынешней.