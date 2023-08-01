"Жила как королева": мать маньяка из Челябинска сделала жуткое заявление о спасшейся жертве своего сына

Мать маньяка заявила, что девушка 14 лет жила с ее сыном добровольно Фото: Егор ИВЛЕВ

Валентина Ческидова, мать мужчины, который похитил и насиловал девушку в поселке Смолино Челябинской области, высказалась о спасшейся спустя 14 лет заточения пленнице.

"Жила как королева! Пристроилась к моему сыну! Не работала! Никто ее не удерживал", - сказала пенсионерка на выходе из зала суда. Видео с ее заявлением опубликовано в телеграм-канале "Комсомольская правда".

Ранее Ческидова заявила, что не считает себя виновной в сокрытии преступления, совершенным ее 51-летним сыном Владимиром. Суд отпустил женщину.

Ранее KP.RU писал, что 51-летний мужчина Владимир Ческидов осенью 2009 года похитил 19-летнюю девушку и удерживал ее в плену в частном доме. 30 июля 2023 года ей удалось сбежать благодаря счастливой случайности - пьяный маньяк забыл запереть дверь на замок.

Позже выяснилось, что челябинский маньяк причастен к убийству местной жительницы в 2011 году. Ему предъявлено обвинение в похищении, убийстве и изнасиловании человека. Суд арестовал Ческидова до 30 сентября.