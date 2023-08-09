«Рассказала в школе о побоях»: Как изменилась жизнь девочки, подавшей сигнал о помощи в передаче федерального канала

Девочек оставили жить с матерью ФОТО: соцсети

Когда в эфире федерального телеканала показали сюжет о семье из города Муром Владимирской области, зрители не на шутку испугались. И все даже не из-за конфликта в семье, вокруг которого крутился сюжет (отец и мать не могут поделить опеку над 4-летней дочерью Олей, - прим. ред.). Причиной поднявшейся паники стал тайный жест, который старшая, 8-летняя девочка во время съемок показала за спиной младшей сестры.

За спиной маленькой сестренки Алина вытянула руку. Согнутый большой палец она несколько раз обхватила остальными. Это был международный сигнал о помощи при домашнем насилии. В редакцию канала тут же пачками посыпались письма от читателей с просьбой разобраться.

Тот факт, что мать девочек Кристина может поднимать на них руку, быстро подтвердил отец Оли, предоставив видео, где женщина толкает ребенка во время перепалки с экс-супругом. Отец старшей девочки, в свою очередь, в это не поверил. Сказал, что хоть характер у бывшей и не сахар, но детей она бы трогать не стала. Вышла на общественное «поле боя» и бабушка девочек – мать Кристины. Только заступаться за дочь она не стала – наоборот. Заверила, что хочет выселить Кристину и ее нового ухажера из дома, младшую девочку отдать отцу, а старшую забрать себе под опеку.

К истории тут же подключились СК, прокуратура и органы опеки. Но спустя месяц резонанс поутих. KP.RU решила выяснить, чем закончилось разбирательство, и как сейчас живут девочки.

Знак девочка подала за спиной сестры

- Это редактор программы попросила сделать дочку этот жест, - объясняла после случившегося мама девочек. - Я рядом находилась, когда она просила об этом дочь, я слышала все это. Но ни я, ни дочь не знали, что это значит. Дочка тоже не знала, что это за жест.

Кристина уверяла, что сама не против проверок – скрывать ей нечего. Все проверки семья действительно прошла, и органы, по словам отца младшей девочки, даже встали на сторону Кристины.

- Прокуратура даже вышла с протестом на штраф Кристины за неисполнение решения суда (по этому решению отец имеет право видеться с девочкой в конкретные дни, но, по его словам, Кристина это не исполняет, - прим. Ред.). Собираются обжаловать, прокуратура на ее стороне, - рассказал KP.RU отец 4-летней девочки Карен.

В это же время в суд на Кристину подала и собственная мать. Незадолго до выхода злосчастной передачи она вместе со своим мужем съехала из своего же дома, в котором осталась жить Кристина с детьми и новым сожителем. Причиной стали непрекращающиеся конфликты и драка между мужчинами. Теперь женщина хочет выгнать дочь из дома и вернуться жить туда.

- Они сейчас судятся за выселение, 4 сентября меня вызывают на очередное заседание. Кристина говорит, что ей некуда идти. Но это не аргумент – у нее была квартира, которую она продала. Есть подтверждающие это документы. На данный момент жилья у нее действительно нет, но ей ничто не мешает его снять, - отмечает Карен.

Мужчина надеется, что если мать действительно выселит Кристину, то это поможет ему забрать опеку над дочерью. После скандала сам он с женщиной не связывался, общение поддерживает лишь с матерью Кристины и ее супругом.

- Они тоже детей не видят, но говорят, что общались с директором школы, где учится Алина. Она разговаривала с девочкой, та сказала, что - да, родители ее бьют, но это якобы во благо. То есть, психика у ребенка уже поломана, - уверяет Карен.

К логичному завершению эта история придет лишь тогда, когда закончатся все судебные процессы. Закон решит, кто из участников скандала вокруг детей, на самом деле прав. «Комсомолка» также связалась с самой Кристиной, но на наши вопросы женщина не ответила.

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