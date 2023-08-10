Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 августа 2023 года Фото: Александр КОЦ

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Основные цели СВО - денацификация, и демилитаризация киевского режима и всей страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о ходе специальной военной операции России на Украине на 10 августа 2023 года.

Жителей приграничных населённых пунктов Купянского района, в Харьковской области, готовят к массовой эвакуации. Власти региона намерены принудительно вывезти около 11 тыс. человек. Официальными причинами этого решения называют участившиеся обстрелы, а также обильные лесные пожары.

Тем временем в Белгородской области погиб один мирный житель. ВСУ обстреляли посёлок Горьковский, нанося удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Помимо одного погибшего, четверо жителей посёлка пострадали: трое мужчин получили осколочные ранения ног, одну женщину сильно контузило.

Запад продолжает спонсировать украинских неонацистов, и Германия, несмотря на недовольство высказываниями киевских чиновников, также присылает вооружение. Например, ВСУ получили от Берлина ещё две пусковые установки ЗРК Patriot, боеприпасы, технику и пулемёты.

Террористические методы Киева не ограничиваются мостами, жилыми районами и деловыми центрами. Например, 9 августа ВСУ попытались нанести удар по хранилищу ядерного топлива на Запорожской АЭС, при помощи беспилотника. По оценкам экспертов, если бы БПЛА долетел до цели, это могло бы вызывать ядерную катастрофу.

На Украине же многие, в том числе военные, всё чаще выражают недовольство президентом Владимиром Зеленским. Так, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос обвинил главу государства в некомпетентности, которая привела к катастрофическим потерям в рядах украинской армии.