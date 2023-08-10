Последний фильм с участием Владимира Меньшова показали через два года после его смерти

Кадр из фильма «У людей так бывает»

В последний день в Выборге показали фильм закрытия фестиваля - «У людей так бывает», которую аттестуют как «лирическую драму о невероятном переплетении судеб». Особенность этого произведения в том, что в нем практически нет диалогов. Персонажи открывают рты и произносят какие-то слова, но мы их не слышим, а слышим только стихи поэта Андрея Калинина, которые актеры произносят за кадром.

Ансамблю «У людей так бывает» может позавидовать любой фильм конкурсной программы. Кирилл Кяро, Любовь Толкалина, Катерина Шпица, Константин Хабенский, Галина Польских, Александр Робак, Екатерина Вилкова, Константин Лавроненко, Юрий Стоянов, Дарья Урсуляк, Михаил Горевой. Наконец, Владимир Валентинович Меньшов, для которого эта роль стала самой последней (рассказать про нее, увы, практически нечего — Меньшов мелькает на экране в двух или трех эпизодических и необязательных сценах, после чего его герой умирает и смотрит на нас только с траурной фотографии).

А в целом «невероятное переплетение судеб» касается персонажей Шпицы, Лавроненко, Толкалиной, Горевого и Кяро и сводится к цепочкам банальных супружеских измен. Звучащие за кадром высокопарные, старомодные стихи Калинина с рассуждениями о Боге, случайностях и планете Земля («наш бело-голубой огромный шар — большая коммунальная квартира») в столь высокой концентрации практически невыносимы. Я все надеюсь, что мне померещилась строчка «Собеседника теперь уже встречаю не по рангу, а по запаху души», но, похоже, нет, она действительно там звучит. Тонны калининских стихов обрушиваются на зрителя подобно лавине, в то время как собственно кино от начала до конца снято в эстетике рекламы дорогого шоколада. Тот случай, когда во время просмотра иногда хочется просто громко орать: «Закончись, фильм!» Поразительно, но большинство зрителей в зале «Выборг-Паласа» по окончании этого опуса рукоплескали. 14 сентября «У людей так бывает» должен выйти в прокат, и вы сможете сами вынести ему приговор.

Ну, а через пару часов после показа состоялась церемония награждения. Главный приз достался фильму «Свет» - истории о немолодой соцработнице (Елена Яковлева), которая разбирается со своим прошлым (оно представлено в виде параллельной сюжетной линии, действие которой разворачивается в 70-е). Лучшим актером назвали Тимофея Кочнева, паренька из ностальгической картины о подростках «Первое лето». Решение неоднозначное; Тимофей мальчик многообещающий, естественный и живой, но куда логичнее, на мой взгляд, было бы наградить Евгения Цыганова, без виртуозной работы которого фильм «Нина» https://www.kp.ru/daily/27538.5/4804567/ совсем развалился бы на части. Что однозначно справедливо — так это приз Дарье Савельевой за картину «Привет, мама» https://www.kp.ru/daily/27539/4805393/. Дарью все чаще называют гениальной актрисой, и ее работа в фильме это мнение только подтверждает.

Специальный приз «За сближение авторского кино со зрительским» достался ленте «Одним днем» https://www.kp.ru/daily/27540/4806688/, она же выиграла в голосовании критиков. Лучший сценарий, по мнению жюри, написал Юрий Мороз для драмы «Лунатики» https://www.kp.ru/daily/27538.5/4804567/ о матери, которая спасает сына от наркомании (единственный вариант — экспериментальное лечение, в ходе которого ему тотально промоют мозги, и о наркотиках он после этого никогда не вспомнит; но и о родной матери - тоже). Специальные упоминания (они же дипломы) достались «Свету» за лучший актерский ансамбль и якутской драме «Схватка». Наконец, в конкурсе «Выборгский счет», призы которого присуждаются по итогам зрительского голосования, выиграл «Свет» (второе место досталось «Нине», третье - «Первому лету»).

Ах, да, кстати: фестиваль, в этом году переименованный из «Окна в Европу» в «Выборг», со следующего года снова будет называться «Окно в Европу». Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил: «Петр I открывал, не нам закрывать. Если кому-то там не нравится, пусть попытаются закрыть с той стороны». А президентом фестиваля вместо скончавшегося в прошлом году Армена Николаевича Медведева отныне станет глава нынешнего жюри, режиссер Сергей Урсуляк.

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