Перешла дорогу вахтанговской приме: неожиданные подробности жизни режиссера Джимбиновой, чей мумифицированный труп нашли в Москве

Светлану Джимбинову нашли мёртвой в её квартире в Москве на Университетском проспекте

Трагическая смерть режиссера Светланы Джимбиновой, чье имя в театральных кругах известно лишь узким специалистам, невольно всколыхнула «тени далёких предков». И приоткрыла занавес в театральное закулисье, где бушевали страсти, каких не увидишь на сцене.

Напомним, недавно Светлану Джимбинову нашли мёртвой в её квартире в Москве на Университетском проспекте. О трагедии стало известно случайно. Соседи 83-летней Светланы Борисовны обратились в полицию, которая и обнаружила мумифицированный труп. По мнению экспертов, пожилая женщина умерла от сердечного приступа полтора года назад. Никто из близких её не хватился.

В 60-80-е годы она ставила спектакли в театре Вахтангова. Как говорят, была фавориткой не то главного режиссера театра Евгения Симонова, не то его знаменитого отца – Рубена Симонова. В Википедии написано, что Джимбинова была гражданской женой Рубена Николаевича, его последней любовью несмотря на разницу в 40 лет. Но внук Рубена Николаевича, которого тоже зовут Рубеном Симоновым, это опровергает: не была она женой его деда.

Рубен Николаевич руководил театром почти 30 лет. После его смерти «трон» унаследовал еще на 20 лет его сын Евгений Рубенович Симонов. Когда 1987 году его сняли с должности главного режиссера (благодаря интригам части труппы), руководителям театра стал Михаил Ульянов. Светлана Джимбинова ушла вместе с Симоновым. «Обрубила с театром все связи, за шефа обиделась. Всё-таки… единомышленница», - подтвердил нынешний директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. Где-то неожиданно всплыла цитата примы Вахтанговского театра Людмилы Максаковой «Завёл себе эту Джимбинову!», которая окончательно запутала дело. Кто завёл? Чьей музой была мало кому известная Джимбинова? И почему столько горечи в словах Людмилы Максаковой?

Отчасти раскрывает эту театральную интригу мемуары Ольги Симоновой-Партан. Она внучка Рубена Симонова и, соответственно, дочка Евгения Рубеновича. Ольга живет в Америке, преподает там в университете

Она написала мемуары, посвященные памяти её отца Евгения Рубеновича Симонова – и её матери, актрисы Валерии Симоновой-Разинковой. В начале романа её родителей Евгений Симонов был женат. Жил на две семьи. Ольга с мамой ютилась в 11-метровой коммуналке в Скатертном переулке. На 4-м этаже без лифта.

Скандальное происшествие с Людмилой Максаковой послужило причиной изгнания ольгиной мамы из театра.

«3 апреля 1963 год. Вахтанговское закулисье перед началом спектакля по пьесе Льва Толстого «Живой труп» в постановке Рубена Николаевича Симонова. В роли цыганки Маши – начинающая актриса Максакова. Мама играет одну из цыганок в хоре. Услышав сплетни, что моего отца видели в ресторане интимно беседующим с Максаковой, в порыве неуправляемой ярости и отчаяния мама надавала ей пощечин и сорвала с неё парик – при свидетелях, прямо в гримуборной. Поскольку скандал был публичным и оскорбительным, да еще во время творческого процесса, руководство театра во главе с моим дедом, приняло безжалостное решение немедленно уволить артистку Валерию Разинкову за хулиганство, не соответствующее вахтанговской этике. Позже мама напишет в дневниках: набила морду Максаковой, узнав что актриса была с Симоновым в ресторане. Вечером - надавала и ему «по мордам».

Когда маму пригласили для беседы в комсомольскую организацию, ей сказали: «Ну вы бы Максакову где-нибудь в подворотне подкараулили, и выяснили бы с ней отношения. Дали бы пощечину, никто бы ничего не видел – публично-то зачем?».

Разенков осталась без работы, одна с ребенком на руках. Много лет спустя Евгений Рубенович Симонов на ней женился. Но тогда его отец Рубен Николаевич Симонов скандального происшествия простить не мог. «Во-первых, в его шкале ценностей это было разнузданное поведение и нарушение театральной закулисной этики. Во-вторых, у него, восточного человека, не верующего в моногамию, был свой театральный гарем рабынь принцессы Турандот. Общеизвестно, что мало кто из вахтанговских актрис избежал занесения в его донжуанский список. В этом гареме были правила, которые никто в театре не осмеливался нарушать. Рубен Николаевич Симонов был непререкаемым авторитетом. Его обожали женщины и до сих пор гордятся прошлой связью с ним»...

В те благословенные времена ни о каком харассменте и не слыхивали. Все было по взаимности.

«Но никто не решился от него заводить незаконнорожденное потомство. Это было против правил вахтанговского закулисья. Мама решилась нарушить это законодательство. Рубен Николаевич был от нее в нескрываемом ужасе. С его точки зрения, эта взбалмошная дикарка Разинкова бесстыдно родила у всех на виду от его женатого сына и терзала его Женечку своим диким поведением. Это еще куда ни шло».

Рубен Николаевич был почти готов смириться и подняться на четвёртый этаж без лифта в Скатертном переулке, чтобы посмотреть на внучку и признать ее, но эта Разинкова, безумная, учинила скандал в священных вахтанговских стенах. Публично оскорбила молодую актрису, дочь Марии Петровны Максаковой, с которой он ставил на сцене Большого театра оперу Бизе «Кармен».

«Людмиле Максаковой мой дед всячески покровительствовал. По слухам, стремительный взлет Максаковой был отчасти обусловлен её связью с моим дедом, одновременно с этим она флиртовала с моим отцом и была в приятельских отношениях с мамой. Опять же для театральной среды явление вполне нормальное, а для Максаковой совершенно органичное.

У Максаковой была генетическое умение маневрировать в театральной среде».

Спустя годы Людмила Максакова дала Ольге Симоновой-Партан интервью, поскольку чувствовала себя всем обязанной её семье.

- Она же меня избила, твоя мама, ты знаешь? – вспомнила Максакова в разговоре с Ольгой. - Сорвала парик – прямо здесь на спектакле. Главное, это все её Катя Райкина накрутила, которая меня ревновала к Юре Яковлеву. Отцу твоему нравилась тогда Ира Бунина – была у нас такая актриса. Я вообще была совершенно ни при чем…

И после паузы:

- А я так и не знаю, кто мой отец – мама эту тайну унесла с собой в могилу. Рубен Николаевич однажды чуть не проговорился. Он мне не раз предлагал остаться у них жить (Это было после смерти жена Рубена Симонова - Елены Михайловны Берсеневой – Ред.). Людочка, говорит, оставайся у нас жить. Потом уже у него эта Джимбинова появилась. И всё…

Вот как обстояли дела. Джимбинова расстроила планы.

После смерти Рубена Николаевича его ученица и последняя жена Светлана Джимбинова (так в мемуарах её называет Ольга Симонова-Партан) осталась в театре. И с легкой руки Евгения Симонова стала штатным вахтанговским режиссером.

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