Уровень воды в герметизированном охладительном пруду Запорожской АЭС может упасть в случае разрушения. Фото - телеграм-канал ЗАЭС

На Донецком направлении украинцам продолжает припекать

Западная группировка войск на Купянском направлении отразила четыре атаки и контратаки противника, потери которого составили 165 бойцов, две бронемашины, два пикапа, польская САУ Krab и две американские РЛС AN/TPQ-50. Южная группировка войск на Донецком направлении отбила пять атак штурмовых групп ВСУ, уничтожив до 180 националистов, семь БМП, два пикапа, ЗРК «Стрела-10», американскую САУ М109 Paladin и две гаубицы Д-20. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении уничтожила до 115 боевиков, три боевые бронированные машины, а также гаубицу Д-20. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении сорвала три атаки врага, выведя из строя до 35 националистов, две бронемашины, два автомобиля и гаубицу Д-30. На Запорожском направлении противник понес такой урон: до двух взводов, три автомобиля и гаубица Д-30. На Херсонском направлении уничтожено до взвода, два пикапа, артсистема М777, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика». Силы ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS и 16 украинских беспилотников.

Что продолжает угрожать Запорожской АЭС

Ренат Карчаа, советник гендиректора «Росэнергоатома» сообщил, что уровень воды в герметизированном охладительном пруду Запорожской АЭС может упасть в случае разрушения или в результате ракетного обстрела задвижки. Карчаа заявил: «Техническое руководство эксплуатирующей организации довольно подробно поясняло главе МАГАТЭ Гросси о мерах по укреплению шандоры – задвижки, которая разделяет пруд-охладитель и обмелевшее Каховское водохранилище, как ее герметизировали». При том он пояснил, что попытки атак Запорожской АЭС продолжаются и по-прежнему представляют угрозу ядерной безопасности.

Кулеба поразился мощной обороне, выстроенной Россией

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел незалежной, сообщил , что контрнаступление ВСУ идет так медленно по уважительной для Киева причине. В интервью испанскому изданию El Mundo министр заявил: «Контрнаступление продвигается медленно, но неустанно. Самые большие проблемы — сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год». То есть «высокий героизм» лучшей армии Европы и «великолепное западное оружие» для украинских вооруженных формирований — так себе помощник?

Доктор Шпак оценил бы ловкость украинских жуликов от обороны

Издание «Зеркало недели» сообщает, что в Минобороны незалежной разгорелся скандал из-за закупки курток для ВСУ по завышенной цене. По данным украинского издания, осенью 2022 года украинское оборонное ведомство заключило контракт с турецкой компанией на поставку 4900 зимних курток для военных. Сумма контракта составляла немногим более 142 тысяч американских денег. Однако в пути из османских земель куртки превратились из «камуфляжных» в «зимние воздухозащитные». И цена за штуку выросла с 29 долларов в три раза. Итоговая цена партии увеличилась до 421 тысячи баксов. Но еще смешнее было то, что компания поставщик оказалась не турецкой — она принадлежала украинскому гражданину Роману Плетневу из славного города Запорожье. Такая неприкрытая наглость так изумила всех, что по факту закупок Голосеевский райсуд Киева взял да возбудил уголовное дело. Как восклицал, едва не плача, доктор Шпак: «Куртки кожаные — три штуки!»...

Попко и в Киеве не спрячется от российской фемиды

Сергею Попко, бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ, следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение. Об этом стало известно после совещания, которое глава СКР Александр Бастрыкин провел в Херсонской области. В сообщении СКР говорится: «За совершение с марта 2016 по август 2019 года обстрелов населенных пунктов ЛДНР заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко, который сейчас занимает должность главы Киевской городской военной администрации». В результате преступных действий Попко получили ранения и погибли свыше 180 человек, разрушены или частично повреждены более 370 объектов инфраструктуры Донбасса. Ну а экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка объявило в розыск МВД РФ. Как говорится, добро пожаловать в Ростов-батюшку, где вас пошлют по матушке!

В чем подозревают бывшего главного коммуниста незалежной

Петру Симоненко, бывшему лидеру ныне запрещенной Компартии самостийной, Служба безопасности Украины предъявила обвинения по нескольким статьям УК. Его обвиняют, в частности, в призывах к захвату власти и в поддержке спецоперации России. СБУ утверждает, что Симоненко якобы «лично встречал, а потом расквартировал в собственном доме» российских спецназовцев в Киевской области в марте прошлого года и тогда же обратился к руководству России по поводу эвакуации в РФ. А приехав в Россию, по заявлениям украинских силовиков, бывший главный коммунист якобы начал «публичную кампанию» в поддержку политики Москвы и участвовал в различных мероприятиях, «направленных против официальной киевской власти». Сколько же важных дел у СБУ — то с Лаврой воюют, то за пожилым коммунистом гоняются — не продохнуть.

Россия собирает Совбез ООН из-за поставок оружия Киеву

Российская Федерация запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН на 17 августа. Причина - поставки западного оружия на Украину. Вот что написал в своем ТГ-канале первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский: «В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис вокруг Украины и подрывающих усилия по поиску его мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа». Но фотографии погибших в Донецке от ударов кассетных боеприпасов женщин и детей вряд ли кого-то проймут до печенок в Нью-Йорке.

Швейцарцы нашли способ поставки оружия на Украину через двух посредников

Пресс-группа Tamedia и газета Temps сообщают, что в распоряжении российской хакерской группы Joker DPR оказался секретный документ госсекретариата по экономике Швейцарии (SECO). Там изложены сценарии оказания военной помощи Украине без нарушения Берном права на нейтралитет. В параграфе, озаглавленном «конфиденциально», содержится такая информация: «В настоящее время, вероятно, возможен круговой обмен между Данией, одной из стран Балтии (возможно, Латвией) и Украиной с участием швейцарской военной техники. Балтийская страна передаст Украине технику, а взамен получит от Дании аналогичные машины, первоначально произведенные в Швейцарии (Piranha III)». Да здравствует многовековой швейцарский нейтралитет и хитрость сыроваров!