Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 15 августа 2023 года Фото: Александр КОЦ

На Купянском направлении российские войска отразили шесть атак и контратак противника. Потери армии Украины на этом направлении составили до 65 военных. ВСУ также потеряли три боевые бронемашины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze-2000» немецкого производства, две польские установки «Krab», самоходную гаубицу «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. На Донецком направлении потери ВСУ в живой силе еще выше - 150 военнослужащих. В районе Авдеевки российскими силами был уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки поразили в районе Зеленого Гая в Николаевской области батарею зенитного ракетного комплекса С-300.

ВС России поразили места производства и хранения беспилотных катеров ВСУ

Российские ВС нанесли удар по местам, где производились и хранились беспилотные украинские морские дроны, применяемые ВСУ для террористических атак. Все назначенные цели были поражены, сообщило Министерство обороны России.

ВСУ покидают свои позиции в районе Харькова

Украинские солдаты покидают свои позиции в районе Харькова из-за начавшегося массированного наступления ВС России, заявил в интервью интервью западному журналисту Стивену Гарднеру бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, Киев больше не может удержать позиции, теряет большое количество живой силы и ресурсов, безуспешно пытаясь прорвать российскую оборону. «Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают», - говорит Джонсон.

Почему украинцы бегут от мобилизации

Жители Украины массово бегут от мобилизации за пределы страны. По мнению депутата Верховной рады Георгия Мазураша причиной тому стали недальновидные решения киевского режима. Он заявил, что население Украины уже к данному моменту могло сократиться до 20 миллионов человек. А способствует этому то, что власти Киева относятся к своим гражданам "как к рабам". Депутат добавил, что уже в ближайшее время Украина столкнется с демографической проблемой, поэтому властям необходимо как можно скорее пересмотреть свою политику.

В США содрогнулись от правды о потерях ВСУ при наступлении

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что на Украине приготовили более 120 тысяч новых могил после провала "контрнаступа" ВСУ. В своем видеоблоге он заявил, что Украина уничтожена, а настоящие потери ВСУ составляют не менее 350-400 тысяч человек. “Это катастрофа, которой нужно положить конец”, — резюмировал Макгрегор.

Назван суммарный объем военной помощи США Украине при Байдене

В общей сложности Соединенные Штаты передали Украине военную помощь на 43,7 миллиарда долларов за время нахождения Джо Байдена на посту президента. Об этом говорится в опубликованной отчетности американского минобороны. Напомним, что РФ ранее направила государствам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.