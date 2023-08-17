Как выживает «Бриллиантовая королева» Блиновская после ареста имущества на 64 миллиарда

Елена Блиновская с супругом Алексеем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четвертый месяц автор психологических тренингов «Марафон желаний» Елена Блиновская коротает дни в роскошном особняке. Домашний арест, пока идет следствия по делу о неуплате налогов на 918 млн рублей, коуч отбывает в элитном поселке «Миллениум парк» под Истрой.

На днях Елена в очередной раз пыталась обжаловать меру пресечения в Мосгорсуде. Но суд отказал. Значит - женщина продолжает носить электронный браслет на ноге и перемещаться строго по территории своего подмосковного участка.

К слову, коттедж Блиновской площадью около 1000 «квадратов» по оценкам риелторов стоит не меньше 400 млн рублей. Только «коммуналка», охрана поселка и уборка территории в таких местах обходится не меньше 100-150 тысяч рублей в месяц. А ведь нужно содержать не только хозяйство. Например, дети четы Блиновских (всего четверо, но школьного возраста трое) учатся в элитной гимназии, где год обучение обходится 1,68 млн рублей на ребенка. Еще и 1 сентября на носу.

Но как платить за все это, если по решению суда арестовано твое имущество на 64 млрд рублей? Эту колоссальную цифру (на секундочку, годовые бюджеты 21 российского региона меньше этой суммы) озвучила адвокат 41-летней Блиновской.

На днях Елена в очередной раз пыталась обжаловать меру пресечения в Мосгорсуде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МУЖ: «БУДЕМ ЧТО-ТО ДУМАТЬ»

Стоит отметить, что 64 млрд рублей - это не только наличка и деньги на личных счетах семьи. Это 21 объект недвижимости (квартиры и дома), гараж элитных иномарок, прицепов, мотоцикл, лодка, снегоболотоход, а главное - банковские счета самой четы и их многочисленных бизнес-предприятий.

Елена Блиновская занималась преимущественно онлайн-марафонами, сольными выступлениями и продажей своих сувениров. А вот ее муж Алексей, которого следствие считает пособником в налоговых преступлениях, числится учредителем порядка десяти компаний: это разведение рыбы на собственных водоемах, сдача в аренду домиков для туристов, продажа алмазов, ресторанный бизнес.

Гардеробная Блиновской больше напоминает магазин одежды. Фото: МВД России

На этой неделе Алексей Блиновский заявил журналистам, что после ареста имущества семья практически осталась без средств к существованию.

- До последнего момента у нас действовали бизнесы, на которые следствие недавно наложило арест, на все счета. Сейчас не знаю, будем что-то думать. Но я пока продолжаю работать, у меня есть несколько своих бизнес-проектов. Они направлены на импортозамещение, продовольственную безопасность.

Выходит, арестован не весь бизнес, аффилированный с Блиновскими. И в этом убедился корреспондент KP.RU.

ИЗ СОЗВЕЗДИЙ ОРЛА И ОРИОНА

Ранее Пресненский суд публиковал список из 13 фирм Блиновского, счета которых были арестованы. Например, «Рыбная история» или «Дог Осьминог». Это названия ресторанов в Красноярске, которыми владеет бизнесмен. Мы сделали заказ на их сайте, выбрали оплату картой. Через минуту пришла SMS от сотрудника ресторана: «У нас временные сложности с оплатой по карте. Можете заплатить наличными курьеру или переводом».

Или ООО «Аквакультура». Это предприятие в Череповце, которое разводит сомов и форель, а также продает их в своем онлайн-магазине. Выбираем способ оплаты банковской картой. Платеж вновь не прошел, сайт попросил выбрать другой способ оплаты.

Коттедж Блиновской площадью около 1000 «квадратов» по оценкам риелторов стоит не меньше 400 млн рублей

Однако среди учредителей и руководителей «Аквакультуры» те же люди, за которыми числятся компании с очень похожими названиями. Например, «ТД (торговый дом) Аквакультура». А если с помощью бизнес-баз копнуть чуть дальше, выходит, все те же лица указаны уже в ООО «Подари мечту» (счета арестованы) и многочисленных компаниях с названиями в честь звезд созвездиях Орла и Ориона: «Альтаир», «Эридан», «Бетельгейзе», «Ригель», «Сириус» и «Толиман» (не арестованы). Этот ворох фирм также продавал курсы Блиновской.

Ранее KP.RU писал, что у Алексея Блиновского также есть 40 земельных участков общей площадью 509 тысяч «квадратов». Часть под застройку (Крым, Ярославская область), а часть используются как сельхоз-угодья - на них овощи выращивают. Расположены они в Адыгее и Костромской области. Видимо, это те самые проекты в сфере «продовольственной безопасности», о которых рассказал муж блогерши. Правда, каковы масштабы бизнеса, установить трудно. Вероятно, именно на доходы от них Блиновские сейчас и живут.

Справедливости ради нужно отметить, что вряд ли есть смысл арестовывать и эти активы, имеющие отношение к семье. 64 млрд рублей намного больше, чем 918 миллионов, в неуплате которых обвиняют маму «Марафонов желаний».

Когда расследование уголовного дела завершат, если предприниматели не погасят к тому моменту долги (сейчас они внесли 55 млн рублей), арестованные деньги со счетов просто переведут государству, а остальное вернут законным владельцам.

Блогер показывала в соцсетях, как живет на широкую ногу Фото: Иван МАКЕЕВ

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему арестовано не все имущество семьи блогерши?

Юрист юридической фирма «Архипова и Партнеры» Никита Савосин объясняет, что арест имущества остается одной из эффективных мер «процессуального принуждения». Проще говоря, чтобы до вынесения вердикта суда, от активов не успели избавиться.

- Но при этом если обвиняемый состоит в браке, арест не может быть наложен на все совместное имущество супругов. Другой супруг обладает правым на половину совместно нажитого имущества. Думается, что случай с Еленой Блиновской надо оценивать в совокупности факторов. Имущество, на которое сейчас наложен арест, в значительной степени способно покрыть имущественный вред, который был причинен государству, - говорит Савосин.

Юрист объяснил, что вопрос ареста бизнеса довольно сложный с точки зрения баланса. Ведь часто у компании есть и другие учредители, которые не имеют отношения к уголовному делу. Однако по мере расследования, если вдруг вскроются новые факты (предположим, окажется, что обвиняемый на самом деле не выплатил налогов на 65 миллиардов), силовики могут попросить арестовать и другое имущество, которое ранее не тронули.