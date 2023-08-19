Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 19 августа 2023 года: во Франции укробеженцы устроили драку, приняв друг друга за русских, тризуб для "Родины-матери" слепил Виктор Ющенко

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"Я ЕГО СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО"

"Сериал" с заменой герба СССР на украинский трезубец на щите статуи "Родина-мать" в столице Украины продолжается. Автор проекта, скульптор Алексей Пергаменщик сообщил сенсационные подробности работы над тризубом. Оказывается, макет тризуба лично своими руками вылепил не кто-нибудь, а экс-президент Украины Виктор Ющенко. И, судя по словам Пергаменщика, слепил этот макет в натуральную величину.

- Виктор Андреевич на этапе создания присоединился и лепил этот макет, который ушел в Минкультуры, потом в Кабмин Украины. Это все согласовали. Я выварил кусок трезубца, который вы сейчас видите, один в один. Подвесил его на щите, мы смотрели, какая там толщина, образцы, - рассказал Пергаменщик.

До сих пор Ющенко был известен своей любовью к пчелам и к глиняным свистулькам, мимо которых он не мог равнодушно пройти ни на одном рынке. А теперь он еще лепило. Но лучше, наверное, не интересоваться, какой материал Ющенко использовал для работы над макетом.

КРЕСТНЫЙ ХОД? РАЗДАТЬ ПОВЕСТКИ!

Украинские военкомы придумали еще одно ноу-хау для выполнения плана по мобилизации, спущенного им от Зеленского. Сейчас в Успенский пост на Украине православные верующие совершают крестные ходы. Один из самых главных и мощных по численности – Крестный ход в Почаевскую лавру. И в Хмельницкой области военкомы начали раздавать повестки прихожанам УПЦ прямо во время Крестного хода. Причем сделали это сразу в двух местах — у кафедрального собора в Каменце-Подольском и храме Рождества Богородицы в селе Должок, откуда традиционно церковное шествие отправляется в Почаевскую лавру.

Одним выстрелом – двух зайцев. И ВСУ пополнить новыми мобилизованными, и каноническую УПЦ ослабить, вырвав из ее рядов активных прихожан. Зеленскому впору таких креативщиков удостоить госнаграды.

А капеллан ВСУ из Ивано-Франковска призвал мобилизовать участников "Свидетелей Иеговы". На Украине насчитывается примерно 130 тысяч членов этой проамериканской религиозной секты, членство в которой является юридическим основанием не участвовать в контрнаступлении по религиозным убеждениям. И на Западной Украине этой льготой "Свидетелям" очень недовольны.

СВОЯ СВОИХ НЕ ПОЗНАША

Преинтереснейшая история случилась во Франции, где укробеженки подрались с укробеженцем. С одной стороны - две уроженки Харьковской области, с другой – бывший украинский сотрудник силовых структур 33-х лет от роду. Но особую пикантность их неприязненным отношениям придал тот факт, что противную сторону каждый из ни посчитал русскими.

Дамы написали заявления в полицию, указав, что их избил русский мужчина за то, что они слушали антироссийские песни. А когда мужчину нашли, он в ответном заявлении написал, что в текст песен не вникал, а посчитал женщин гражданками России, за что и отомстил им.

Своя своих не познаша. А знаете почему? Да по той причине, что и мужчина, и женщины говорили во Франции на русском языке. Там ведь нет мовного фюрера Креминя, как на Украине, который бдит и нещадно наказывает.

НЕМЦЫ ХОТЯТ ОСТАВИТЬ СВОИ КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ В ГЕРМАНИИ

Не самые радостные итоги опроса общественного мнения для федерального правительства Германии по вопросу о поставках Украине крылатых ракет Taurus обнародовала газета Die Zeit.

Согласно опросу, проведенному группой ARD Germany, 52% немцев, имеющих право голоса, выступают против поставки этих ракет на Украину. 12% не определились в своем мнении, и только 36% респондентов выступают за такие поставки Киеву.

Интересен разброс голосов в зависимости от регионов страны. В то время, как в Восточной Германии 70% (подавляющее большинство) выступают против поставок, в Западной Германии таковых лишь 47%, а 40% - за то, чтобы помочь Киеву крылатыми ракетами.

Очень занимательная социология и явно с прицелом на будущие выборы. Не зря же респондентами были только избиратели. Одним словом, Олафу Шольцу есть, над чем крепко задуматься.

КИТАЙ ПРОДОЛЖИТ ПРОДВИГАТЬ СВОЙ ПЛАН ПО УКРАИНЕ

Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза ООН заявил, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт и в очередной раз призвал к мирным переговорам.

- Китай не раз заявлял о своей позиции, выражая озабоченность и беспокойство по поводу серьезных последствий непрерывных поставок оружия на поле боя. Побочное воздействие этого продолжает усиливаться, в результате надежда на прекращение огня становится еще более призрачной, - цитирует его высказывание издание Xinhua.

Гэн Шуан заверил также, что Пекин продолжит продвигать свой "мирный план" по Украине.

Пекин просто так с пути не собьешь. И уж во всяком случае не истеричкам из Киева это под силу.

КАК ПРЕМЬЕР ПРЕМЬЕРУ – БАШ НА БАШ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Бухарест, чтобы решить проблему с экспортом украинского зерна с румынским коллегой, но не все оказалось так просто. Для начала премьер Румынии Марчел Чолаку призвал украинского коллегу Дениса Шмыгаля официально признать, что молдавского языка не существует.

- Касательно проблемы так называемого "молдавского" языка я напомнил прежнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры. Я напомнил, что Молдавия недавно приняла нормативный акт, согласно которому она признает официальным языком румынский, - заявил Чолаку. Кроме того, он заявил Шмыгалю об обеспокоенности правами этнических румын в Украине и призвал Киев к "открытости и вовлечённости" в решении проблем нацменьшинств.

А что касается экспорта украинского зерна через Румынию, то Чолаку заявил, что Украина получит "полную поддержку". Конечно, после того, как выполнит условия Румынии.

УКРАИНА НЕ СМОЖЕТ

Сразу двух задач не сможет решить Украина по мнению американцев и украинского правительства. Как пишет Washington Post, Украина в этом году не сможет выполнить ключевую цель своего "контрнаступления" на юге - добраться до Мелитополя. Это прогноз от разведсообщества США, который стал известен изданию.

- Мрачная оценка основана на жестоком мастерстве России в защите, - пишет издание. – Россия в обороне превзошла все ожидания.

А вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Киев не сможет выполнить все семь условий ЕС для начала переговоров о вступлении до октября.

По ее словам, к этому времени страна должна быть в состоянии обеспечить реализацию всех согласованных законодательных и институциональных шагов, а также должна иметь возможность своевременно восстановить электронную декларацию об активах для чиновников в соответствии с условиями ЕС. Что же касается изменений, связанных с правами человека, деолигархизации, то они, как считает Стефанишина, должны быть "введены в стране в течение нескольких лет".

Две зрады в один день – это слишком даже для команды Зеленского.

Я НЕ ТРУС, НО Я БОЮСЬ

Буквально позавчера командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что не видит угрозы со стороны Белоруссии и расквартированной в этой республике группы ЧВК "Вагнер". Но после этого он проинспектировал укрепрайоны и объяснил, что в командовании всерьез рассматривают угрозу вторжения с этого направления. Украина решила дополнительно укрепить участок границы с Беларусью в Волынской области.

- Пообщался с бойцами, обсудил с ними, что ситуация здесь контролируемая и есть время, чтобы сделать качественнее. У них есть опыт и они знают, как сделать так, чтобы когда уровень угрозы увеличился, они не пропустили врага в глубину, - заявил Наев.

На днях правительство Украины уже выделило из резервного фонда госбюджета 911,5 млн. гривен на укрепление границы в Черниговской области. По всей видимости, деньги потребуется еще. И еще. И еще.

СТРАХ И СМЕЛОСТЬ – КТО КОГО?

Минобороны Украины запустило по всей стране плакаты и ролики, в которых призвало не бояться приходить в военкоматы. Кампания называется "Обновляй данные в ТЦК". Главный посыл - ходить в военкоматы не страшно.

- Мы разработали кампанию, основная идея которой состоит в том, что признавать собственные страхи – это уже смело, а войскам нужны смелые люди, - сообщает сайт МО.

На плакатах изображены украинские военные, которые говорят о том, как преодолевают страхи на фронте. А главным героем роликов выступает ребенок, который спускается в подвал, должен выйти на сцену или погладить собаку. По ходу ролика вместо мальчика появляется военный в боевых условиях.

- Бояться - это нормально. А признавать свой страх - смело. Нам нужные смелые. Обновляй данные в ТЦК. Смелость побеждает страх, - говорит закадровый голос (но тут возможна и инверсия с совершенно противоположным смыслом, как вы понимаете).

Зайти в военкомат на Украине действительно не страшно. Страшно не выйти потом из него.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Украинское посольство в Румынии обратилось к жителям приграничных румынских территорий с просьбой не снимать работу ПВО и моменты российских прилетов по портам Украины.

- США опасаются, что Россия и Китай раскроют секретные американские технологии в случае захвата поставленной Украине военной техники. Именно поэтому, как сообщил сотрудник Центра международной политики Мэттью Хо, Вашингтон отправил на Украину свое самое старое вооружение.

- Как сообщило агентство Reuters, США продлили специальный статус для украинских беженцев еще на полтора года.

- Зеленский — герой западного романа, но точно не украинского народа, — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко. – А у Путина нет никаких имперских амбиций — это фейк и выдумки. Он адекватный и просчитывает все наперед,