Жена Дмитрия Диброва вызвала скандал странным поступком

Дмитрий Дибров с супругой Полиной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жена Дмитрия Диброва сейчас отдыхает с тремя сыновьями в Турции. Полина Наградова наслаждается местной кухней и теплым морем. Правда, расслабиться до конца многодетной маме не удается. На днях случилось ЧП, из-за которого супруга телеведущего сама не своя.

Жена Дмитрия Диброва перепугала поклонников странным поступком. Полина Наградова показала, как роется в мусоре. А все потому что ортодонтические пластины одного из сыновей выскочили изо рта.

В итоге многодетная мать перерыла мусор. К ее радости, пластины были найдены.

В итоге Полина, отмыв их, снова вставила ортодонтические пластины ребенку в рот.

Шокированные поклонники негодуют: "Это зачем снимать и выставлять?!", "Фуууу, не могли новые заказать??? Позорники!", "Из мусорки взять и ребенку надеть. Денег не хватает на новые? Позор, как родителям!", "Я бы себе бы из мусорки не взяла, а ребенку тем более", "Из мусорки и опять в рот? Бедный ребенок... Хоть как их не мой", "Да! Умной эту мамашу не назовешь".

Но нашлись и те, кто заступились за жену телеведущего: "А вы вообще в курсе, что ребенку очень сложно привыкать к пластинкам и больно. А со старыми ничего страшного, обработали хорошенько антисептиком и носит ребенок к чему уже привык", "Ортодонтические пластинки делаются индивидуально по слепкам. Вопрос времени. Люди на отдыхе. Ну выбросили случайно. Помыли, обработали", "Снимать слепки, новые ждать когда сделают, ребенку заново привыкать, а время идет и процесс лечения уже запущен, прерывать нельзя. Так что все правильно мать делает, просто зачем выкладывать это, а потом ребенка мучить", "При ребенке рылась в вонючей мусорке, потом отмывала..."