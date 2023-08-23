Обломки разбросало на километры: Как выглядит место крушения самолета с Евгением Пригожиным в Тверской области

Жители в шоке, потому что самолет мог упасть на жилые дома Фото: REUTERS

В Тверской области в поле, куда упал частный самолет, усилили оцепление. Об этом с места ЧП передает журналист KP.RU Ольга Трофимова. Она переместилась ближе к площадке, где находится основная часть обломков борта, и пообщалась с жителями близлежащих домов.

- Участок, куда упала хвостовая часть самолета, видно с дороги, но оцепления не так много. А вот к основному месту крушения не подобраться. Очень много полиции, никого не подпускают. Сейчас только что уехала пожарная машина и карета скорой помощи, - передает Ольга Трофимова.

К основному месту крушения не подобраться. Очень много полиции Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Она рассказала, что основные части обломков самолета находятся в нескольких километрах от найденной хвостовой части.

- Подобраться к ним мы не можем. Самолет упал в поле и с дороги к ним не подойти. Видно, что стоит маяк, мигают огни служебных машин, но обломков не разглядеть. Вокруг кромешная тьма. Только слышно, как прибывают и прибывают машины полиции.

Сама дорога возле точки крушения самолета проселочная, вокруг есть дома.

Сейчас только что уехала карета скорой помощи Фото: Ольга ТРОФИМОВА

- Жители в шоке, потому что самолет мог упасть на жилые дома, здесь рядом поселки, дачные кооперативы. Дорога, рядом с местом крушения, проселочная, ведет к населенным пунктам, не очень оживленная, но машины тоже могло задеть, - рассказывает Ольга Трофимова.

В Тверской области в поле, куда упал частный самолет, усилили оцепление Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Частный самолет Embraer Legacy упал в Бологовском районе Тверской области. Жители слышали хлопки в небе. Сам борт развалился на части и загорелся. По данным МЧС, погибли 10 человек – пассажиры и члены экипажа. Рейс был из Москвы в Санкт-Петербург. Известно, что самолетом летели участники ЧВК «Вагнер», в списках пассажиров значился и Евгений Пригожин.

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