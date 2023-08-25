Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 25 августа 2023 года: Почему в ВСУ начали убивать собственных командиров и как Зеленский грабит Украину

Украинцы заявили, что разговаривать на украинском языке и перечислять донаты - это во время войны более патриотично, чем служить на фронте Фото: REUTERS

А ПАТРИОТ ЛИ ТЫ, СЫНКУ?

В канун Дня Незалежности украинская социологическая группа "Рейтинг" провела опрос на тему, что для украинцев значит быть патриотом.

Результаты оказались по-настоящему шокирующими. Опрошенные украинцы заявили, что разговаривать на украинском языке и перечислять донаты - это в период военных действий куда более патриотично, чем...служить на передовой.

Выбрать можно было три ответа из предложенных вариантов. Пункт "донатить\волонтерить" выбрали 46% опрошенных, "говорить на украинском" - 45%, а вот предпочтение варианту "служить на передовой" – только 33% респондентов. Ровно столько же участников опроса (33%) отдали предпочтение пункту "оставаться на Украине во время конфликта". Другие ответы – "заниматься гражданской деятельностью" и "ходить в украинскую церковь" выбрали соответственно 14% и 6%.

Особо примечательно, что наиболее активно за пункт "донатить\волонтерить" голосовали беженцы за границей - 61%. Они же наиболее пассивно отнеслись к варианту "остаться в Украине" - 4%.

Что- то подсказывает, что при ужесточении мобилизации Зеленский столкнется с очень, мягко говоря, значительными трудностями.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Министр финансов Украины Марченко в эфире всеукраинского единого телемарафона посетовал, что ситуация с бюджетом на следующий год неопределенная, а конфликт в Украине переходит в "стадию войны на выживание".

- Ситуация с финансированием бюджета на следующий год сейчас неопределенная, никто никому еще ничего не гарантировал, – объявил Марченко, но пообещал, что расходы на оборону будут не ниже, чем в этом году - 1,6 трлн. грн. - Это больше, чем собираемые налоги, и поэтому мы постоянно в достаточно сложном положении, ищем дополнительные источники, чтобы профинансировать эти дополнительные расходы.

Как рассказал Марченко, военные просят в пять раз больше, но возможности в столько же раз увеличить налоги, чтобы обеспечить поступление соответствующих сумм в казну, просто не существует.

- Мы можем позволить бюджет сектора безопасности и обороны такой, как есть, мы и так удерживаем этот сектор очень большими усилиями, – резюмировал он, нарисовав безрадостную картину.

Нема у пана атамана золотого запаса, как говорили в одном старом советском фильме. Кстати, пан атаман в нем очень плохо кончил.

ПОПАНДОПУЛО НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Еще один их персонажей той самой комедии материализовался буквально вчера в украинском пространстве. Как сообщают правоохранительные органы, на Украине задержан командир одного из разведывательных подразделений базирующейся в Днепропетровске воинской части. Офицер похитил в своей части четыре портативные специальные радиостанции и парочку квадрокоптеров, которые без колебаний сдал в один из местных ломбардов, выручив за такую оптовую поставку 500 тысяч гривен.

При этом, когда к нему пришли следователи, оказалось, что все деньги он уже потратил. Куда именно, сейчас выясняет следствие. Самому горе-предпринимателю предъявлена "пидозра" в хищении военного имущества в особо крупных размерах, ему грозит серьезный тюремный срок.

А ведь по сравнению с Арсеном Аваковым, Алексеем Резниковым и прочими высокопоставленными функционерами украинской власти никакого особо крупного объема в его хищениях нет. Да хоть у Яценюка и самого Зеленского спросите.

В АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ НАЧАЛИ СЧИТАТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УКРАИНСКИХ ПРИЗЫВНИКОВ

Плохие новости для украинских беженцев мужского пола из Европы. В МВД Австрии и Германии начали считать украинских беженцев призывного возраста. Как выяснилось, в Австрии сейчас находится 14 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые получили статус временной защиты. Местные журналисты подсчитали, что этих мужчин хватило бы для формирования 28 батальонов, примерно 4-х бригад ВСУ или целой дивизии по штатам военного времени.

Всего в Австрии в качестве беженцев после начала СВО были зарегистрированы 101 629 украинцев, и 44 тысячи из них получают базовую государственную помощь.

А вот в Германию после 24 февраля 2022 года, как сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на данные МВД, приехали 163 287 украинских мужчин призывного возраста.

Удастся ли Зеленскому добиться от Берлина и Вены выдачи беженцев Украине для мобилизации?

ЛОНДОН ВЫДЕЛИТ ДЕНЬГИ ДЛЯ 5% БЕЖЕНЦЕВ С УКРАИНЫ

Департамент повышения уровня жилищного строительства и общин Великобритании сообщил, что государство выделило 11,5 млн фунтов стерлингов (примерно 14,5 млн долларов) для помощи украинским беженцам, обосновавшимся в Королевстве. Помощь предназначена для изучения английского языка украинцами. Но выделенных средств, как подсчитали эксперты, хватит только для 5% живущих там украинцев.

Сообщается, что этой помощью смогут воспользоваться до 10 тысяч украинцев. При том, что, по данный на май 2023 года, всего в Великобритании проживает 201 тысяча украинских беженцев.

Как сказал бы в такой ситуации мэр Киева Виталий "златоуст" Кличко, выделенные средства достанутся не только лишь всем.

КАРПАТЫ ЛЫСЫЕ, ЗАТО ЗЕЛЕНСКИЙ КУЧЕРЯВЫЙ

С украинскими лесами в Карпатах сложилась совершенно катастрофическая ситуация. После того, как Россия прекратила поставки леса в Европу, Украина моментально заняла высвободившуюся нишу на европейском рынке древесины. Лес стали вырубать в таких масштабах, что этим серьёзно обеспокоились даже на Западе.

Директор программы ООН по вопросам окружающей среды Ингер Андерсен заявила, что «леса в украинских Карпатах на грани исчезновения, а стране грозит экологическая катастрофа невиданных масштабов». По данным британской неправительственной организации Earthsight, из Украины в страны ЕС в первом полугодии 2023 года импортировано больше древесины, чем из любой другой страны мира, и даже больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых. Причем, по большей части вся эта древесина добыта незаконно.

Совершенно закономерно для Незалежной - перед смертью не награбишься.

ВЫРАЖЕНИЕ "БЕЙ СВОИХ" В ВСУ ПЕРЕФОРМАТИРОВАЛОСЬ В "УБИВАЙ"

Солдаты 115-й бригады Теробороны убили своего замкомандира роты по морально психологической поддержке в ответ на ее приказ перебросить батальон под Купянск. Это первый, ставший известным случай такого самосуда над командиром.

Молодая и симпатичная младший лейтенант Алла Коверене до начала СВО работала главным специалистом отдела госконтроля безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, но 26 февраля 2022 года ушла добровольцем на фронт, где прошла курсы подготовки по оказанию первой помощи. Ей присвоили звание младшего лейтенанта и определили в 1 роту 2 батальона 115 ТРО на должность замкомроты по морально-психологической поддержке.

В начале августа поступил приказ перебросить под Купянск 2-ой батальон, но солдаты воспротивились приказу и убили ее ударом приклада автомата по голове после того, как она попыталась воззвать к их патриотизму и сознательности. По информации из Харькова, 115 бригады приняло решение объявить убитую жертвой ракетного обстрела, а солдат сослать на ноль. А в Ужгороде на военном полигоне нашли труп сотрудника местного военкомата с проломленным черепом.

Началось? Или пока еще нет? Но в любом случае держались долго.

ДИПЛОМАТАМ ИЗ РОССИИ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ТАЛЛИНА

Подлый и коварный удар собрались нанести власти Эстония по представителям дипломатического корпуса из России и Белоруссии. Депутаты городской думы Таллина предложили запретить им бесплатный проезд в общественном транспорте столицы Эстонии.

- Непонятно, почему столичные налогоплательщики должны оплачивать проезд в общественном транспорте дипломатов из стран, представляющих угрозу безопасности Эстонии, — заявил замглавы фракции Партии реформ в городской думе Каупо Нылвак, инициировавший данный законопроект.

ВАШИНГТОН ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ "АРТЕКА"

США в четверг в очередной раз расширили санкционный список по России, введя ограничения в отношении 11 физических лиц и детского центра "Артек" на полуострове Крым. В "Артеке" на санкции США против детского международного центра ответили словами Саманты Смит.

- Если люди всего мира будут жить так, как живут дети в "Артеке", тогда не будет вражды, — процитировал американскую девочку, побывавшую в гостях в СССР в 1982 году по приглашению Андропова, директор "Артека" Константин Федоренко.

Они так скоро и до детских садиков станут докапываться.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Главе Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктору Кривопускову запретили въезд в Армению, он узнал об этом уже в аэропорту Еревана.

- Минобороны Белоруссии заявило, что увеличение армии Польши до 300 тыс. человек нарушит договоренности о численности личного состава обычных ВС в Европе.

- Как сообщил представитель Службы госбезопасности Латвии (VDD), спецслужба "обратит внимание на всех жителей страны, выбравших обучение в российских вузах".

- На Украине внесли в список "спонсоров войны" крупнейшие табачные компании Philip Morris International и JTI.

- Норвегия вслед за Данией и Нидерландами также передаст Украине истребители F-16, нот в какие сроки и в каком количестве, неизвестно.