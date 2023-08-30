Похороны Глеба Панфилова: почерневший от горя сын от Инны Чуриковой, море роз, слез и «Скорая» для брата

Режиссер, народный артист Глеб Панфилов умер в больнице на 90-м году жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30 августа в Москве прощаются с Глебом Панфиловым. Режиссер, народный артист Глеб Панфилов умер в больнице на 90-м году жизни после повторного инсульта. Госпитализировали Глеба Анатольевича в мае – тогда «Скорая» увезла его из подмосковного дома с ишемическим инсультом, докторов вызвала помощница режиссера. Супруга Панфилова народная артистка Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни семь месяцев назад. Панфилов и Чурикова прожили вместе душа в душу более 50 лет, и Глеб Анатольевич тяжело переживал смерть жены. Как только Панфилова госпитализировали – в Москву из-за границы прилетел их единственный с Чуриковой сын: 44-летний продюсер Иван был рядом с отцом. У Глеба Панфилова есть еще один сын - 66-летний Анатолий от первого брака.

В Москву из-за границы прилетел их единственный с Чуриковой сын Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сын народного артиста Иван Панфилов на отпевании отца в Храме Усекновения Головы Иоанна Предтечи у Новодевичьего Монастыря стоял у гроба рядом с дядей - братом отца Никитой. В какой-то момент пожилого мужчину вывели под руки на свежий воздух подышать – прихватило сердце, пришлось вызывать «Скорую помощь», доктора сделали мужчине укол.

В Москве простились с режиссером Глебом Панфиловым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поклонники, коллеги, друзья шли с букетами белых и красных роз. Перед входом в церковь множество венков, установили черно-белый портрет молодого Глеба Панфилова – как раз начала 80-х, когда он снял свою главную музу в фильме «Васса». «Не смог Глеб Анатольевич без своей Инны Михайловны – они как воздух были необходимы друг другу. Пока она болела он держался, а потом сдал… от переживаний… Не смог без нее… Интеллигентнейшая пара, невероятной доброты люди…» - говорила у входа соседка Наталья.

В Москве простились с режиссером Глебом Панфиловым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одной из первых приехала к храму 85-летняя Лия Ахеджакова с мужем– она много лет дружила с Инной Чуриковой и часто бывала в доме Панфилова и Чуриковой. 50-летняя артистка Мария Миронова помогла Ахеджаковой зайти в храм – поддержала под руку. Миронова, как и многие в этот день, говорила о любви Панфилова и Чуриковой: «Он был удивительным художником, человеком, который создал нашу величайшую актрису - номер один. И при этом по-мужски пропустил ее вперед, чтобы она блистала, как бриллиант. Мало историй существует такой фантастической любви…. Больше нет ни такой пары в нашем современном искусстве, ни такого примера света, порядочности и чистоты, какого-то уникального человеческого свечения. К сожалению, больше нет. Для меня эта пара всегда являлась примером. Это пара абсолютной кристальной чистоты и красоты». Миронова сказала слова поддержки сыну мэтра Ивану Панфилову – подчеркнула, что всегда рядом и готова если будет нужно оказать поддержку. Вдова Александра Солженицына 84-летняя Наталья Дмитриевна сказала: «Провожаем в последний путь талантливейшего человека. Уходят люди, прожившие 20 век вместе с Россией. А мы остаемся. Глеб был очень вдумчивый человек, очень совестливый художник». Солженицыну сопровождал сын Степан.

Народный артист, режиссер Карен Шахназаров отметил: «В искусстве всегда есть какая-то идеология, в картинах Глеба Панфилова было много идей». Народная артистка Александра Захарова с букетом красных роз почтила память Глеба Анатольевича.

Карен Шахназаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель литературно-драматической части театра «Ленком Марка Захарова» Горюнова Ирина Эдуардовна отметила, что театр добился, чтобы Панфилова похоронили рядом с Чуриковой; режиссер обдумывал варианты работы после смерти супруги, но быстро заболел после ее ухода.

Сын Панфилова и Чуриковой Иван после окончания прощания поблагодарил людей за поддержку и добрые слова о родителях. Пока шло отпевание, мужчина с трудом сдерживал слезы, женщины вокруг рыдали. После Иван держался – общался с людьми, принимал соболезнования.

Президент Русского общественного фонда Солженицына Наталия Солженицына Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Могила Глеба Панфилова находится рядом с деревянным крестом, установленным семь месяцев назад на месте погребения Инны Чуриковой. Неподалеку похоронены Владимир Меньшов, Олег Табаков, Михаил Жванецкий.

30 августа в Москве прощаются с Глебом Панфиловым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 15 часов на Новодевичьем кладбище состоится гражданская панихида и похороны Глеба Панфилова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второй инсульт добил Глеба Панфилова через полгода после смерти Инны Чуриковой

Причиной смерти Глеба Панфилова стал второй инсульт (подробнее)

Она была его судьбой: Глеб Панфилов любил Инну Чурикову полвека и не прожил без нее и года

Глеб Панфилов пережил любимую жену Инну Чурикову на семь месяцев (подробнее)