Максим Галкин*: «Мы вернулись домой»

Максим Галкин* сообщил публике, что наконец-то оказался дома. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Максим Галкин* поделился с поклонниками тихими семейными радостями. Шоумен, признанный в России иноагентом, рассказал о том, как ему хорошо вместе с женой Аллой Пугачевой и двойняшками Лизой и Гаррри в их особняке.

Максим Галкин* сообщил публике, что наконец-то оказался дома. На приусадебном участке его подросший за лето сын Гарри, стоя на стремянке, срезал гроздья спелого винограда. "У нас созрел виноград. Гарри занимается сбором. Мы уже вернулись домой и собираем", - объявил комик.

Речь, конечно же, идет о возвращении Галкина* и его близких в Израиль. На лето семья уезжала в Юрмалу. Алла Пугачева совсем не переносит жару. С началом нового учебного года все вернулись в Кесарю.

Стоит отметить, что последние полтора года артист почти не появлялся дома из-за плотного гастрольного графика. Однако в последние месяцы дела шоумена пошли хуже.

Недавно стало известно, что организаторы отменили концерт Максима* сначала в Таллине, а потом и в Казахстане. По его словам, он и его команда несколько месяцев пытались договориться о выступлениях. Но это не дало результата.

В этой связи Галкин* порассуждал о несправедливом отношении со стороны местных властей. Комик даже отметил, что в Казахстане "испугались" его концертов.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов