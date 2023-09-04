Военная спецоперация на Украине 4 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля Вооруженные силы России проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля Вооруженные силы России проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 сентября 2023 года.

В ночь на 3 сентября российские войска нанесли удар по хранилищам топлива для военной техники Вооруженных сил Украины в порту Рени Одесской области. Как уточнили в Минобороны России, удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами, были поражены хранилища топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ.

Тем временем среди украинских военных и польских наемников распространился легионеллез, известный как болезнь легионеров. Два батальона ВСУ в Харькове уже госпитализировали. Вспышка инфекционной болезни произошла в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на Купянском направлении.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что инфраструктура портовых объектов в Одессе получила повреждения. Напомним, ранее украинские мониторинговые каналы сообщали о серии взрывов в порту Рени Одесской области, а также в Измаиле и Николаевской области.

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли на Донецком направлении до 250 военнослужащих. Также за прошедший день ВС России отразили на данном направлении шесть контратак штурмовых групп ВСУ. На соседнем Южно-Донецком направлении уничтожены более 125 украинских военных и несколько единиц военной техники.

Истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области. Там же российские войска отразили три атаки штурмовых подразделений ВСУ, в ходе которых Киев потерял более 130 солдат и несколько единиц военной техники, в том числе три артиллерийские установки производства США.