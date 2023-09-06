Землю накрыл новый Всемирный потоп? Катастрофические ливни в разных частях света - не случайное совпадение

Грецию накрыли ливни и и началось наводнение. Фото: REUTERS

Приморье, Сочи, Стамбул, Греция, Испания, Гонконг… Почему тёплые, красивые, любимые туристами места в разных частях света в одночасье превратились в эпицентры катастрофических ливней и наводнений?

ХРОНИКА ПОТОПА

Сочи и соседнюю Абхазию заливает уже с мая. Из-за ливней, наводнений и оползней не ходили поезда, закрывали пляжи… Бархатный сезон тоже начался с ненастья: в понедельник и в ночь на 5 сентября в Краснодарском крае выпало до 100 мм осадков. Накрыло ливнями и Ростовскую область.

- В Ростове выпала почти месячная норма осадков за сутки! - рассказал KP.RU глава Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

На Приморье рекордные ливни обрушились в августе. В регионе введено чрезвычайное положение. К спасению людей подключался даже Тихоокеанский флот. Только за одни сутки 31 августа на Владивосток обрушились 158 мм осадков. А за месяц городу достался 701 мм дождей. В 4 раза больше месячной нормы!

Наводнение в Китае. Фото: REUTERS

Гонконг, Китай и Филиппины в первые дни сентября пострадали от супертайфуна «Саола». Ветер свистел такой силы (до 200 км/час), что людей буквально носило по улицам. Из-за ненастья эвакуировали почти полмиллиона человек -нам такой масштаб даже сложно представить.

Затоплен город в Бразилии. Фото: REUTERS

Сейчас потоп в Европе и Турции. В выходные залило Испанию, несколько человек погибли, больше всего воды досталось столичному Мадриду и Кастилье-ла-Манче - очень засушливым обычно местам. Потоки воды уносили машины, разрушали дома. В начале недели затопило уже Грецию, Болгарию, Стамбул и другие районы Турции. Там тоже не обошлось без жертв. В Турции в районе аэропорта Эсенбога рядом с Анкарой за несколько часов выпало 122 мм осадков - это шесть месячных норм, по 12 вёдер воды на каждый квадратный метр! На курортом греческом острове Скиатос - 125 мм… В Стамбуле залило метро, дороги и жилые дома.

Последствия наводнения в Греции. Фото: REUTERS

КТО ВИНОВАТ В НЕНАСТЬЕ

Да, у каждого конкретного ливня есть «виновник» - мощный циклон, тайфун или целая серия этих атмосферных вихрей. Приморье пострадало от тайфунов «Ханун» и «Лан». Европу сейчас превращает в мокрое место циклон «Даниэль». Сочи достаётся в основном от безымянных южных циклонов, но от этого не легче…

- В Приморье ничего подобного за весь период наблюдений не было. Осадков очень много в течение всего лета. Это связано с тем, что очень часто формировались циклоны. Разного происхождения - отечественного, китайского, монгольского. Они входили в резонанс с тайфунами, движущимися из Тихого океана. И это приводило к огромному количеству осадков. Почва переувлажнена, она уже не воспринимает влагу, отсюда - повышение уровня рек и подтопления, - объяснил на примере Дальнего Востока научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Спасательная операция во время наводнения в Греции. Фото: REUTERS

ХЛЯБИ НЕБЕСНЫЕ

Конечно, отдельно взятые азиатский тайфун никак не связан с циклоном над Чёрным морем. Между ними тысячи километров. Они закрутились в атмосфере независимо друг от друга и движутся по своим траекториям.

Но все же - почему разные части света заливает одновременно? И не обычными дождями, а рекордными? С катастрофическими наводнениями и трагическими последствиями? Хочешь не хочешь, а вспомнишь про разверзшиеся хляби небесные и Всемирный потоп…

Метеорологи, конечно, таких терминов не используют, у них объяснения научные. Но подтверждают: все эти катаклизмы - не случайное совпадение!

Последствия наводнения в Болгарии. Фото: REUTERS

- Все это связано с глобальным потеплением, - считает Юрий Варакин, руководитель Ситуационного центра Росгидромета.

А связь здесь вот какая: в разогретой атмосфере все процессы происходят интенсивнее. Самые мощные ливни, грозы, шквалы случаются при встрече двух воздушных масс - тёплой и холодной - с большой разницей температур. Чем больше контраст, тем сильнее ненастье.

- Сейчас разница температур двух воздушную масс уже не 5 - 10 градусов, как раньше, а до 15 градусов, - объясняет Юрий Варакин. - На юге России развитие мощных кучевых облаков в циклонах происходит почти как в субтропиках, они вырастают на высоту до 14 - 15 км. А чем выше кучевые дождевые и грозовые облака, тем больше интенсивность осадков, тем больше воды выливается на каждый квадратный метр. Вот мы и получаем месячную норму за одни сутки. А ливневки в городах рассчитаны на прежние климатические параметры, они не справляются. Видимо, не только у нас, но и в Стамбуле.

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