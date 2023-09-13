Лайма Вайкуле вызвала новый скандал подлым заявлением про СССР и Россию

Лайма Вайкуле продолжает делать подлые заявления, сидя в Латвии Фото: ТАСС

Лайма Вайкуле, которая некоторое время назад заявила, что "кормила весь Советский Союз", выступила с новым откровением. Певица на голубом глазу заявила, что СССР ей ничего не дал. А потом сообщила, что больше никогда не будет петь в России.

Лайма Вайкуле продолжает делать подлые заявления, сидя в Латвии. Она в очередной раз ударилась в воспоминания. Певица заявила, что знаменитой ее сделала не страна, а судьба и "бабушка, которая пела в церковном хоре".

"Союз тут не при чем. Он кроме плохого ничего хорошего мне не дал", - высказалась Вайкуле в интервью украинскому каналу. А потом добавила, что ноги ее не будет в России. "Больше никогда не буду выступать в России", - внезапно пообещала артистка.

При этом буквально накануне стало известно, что после серии антироссийских высказываний и провокаций манерной блондинки принято решение убрать ее песни с российского радио и телевидения. Такие хиты артистки как, "Вернисаж" и "Я вышла на Пикадилли", уже вырезаны из эфиров.

Отметим, Лайму многие россияне обвиняют в том, что обосновавшаяся в Латвии 68-летняя певица отвернулась от России. Народ не понимает, как исполнительница может так плохо относиться к стране, в которой она не только сделала свою блистательную карьеру, но и благодаря которой заработала миллионы, купив недвижимость по всему миру.

Даже Мария Захарова не смогла промолчать. Официальный представитель российского МИДа убийственно точно выразила мнение россиян: "Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы".