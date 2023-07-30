Лайма Вайкуле учинила вакханалию в Юрмале: на Аллу Пугачеву страшно смотреть

Алла Пугачева вместе с пятым мужем появилась на фестивале Лаймы Вайкуле. Фото: социальные сети

Алла Пугачева вместе с пятым мужем появилась на фестивале Лаймы Вайкуле. В Юрмале супруги находятся уже месяц, но Алла Борисовна не появлялась на публике. Ходили слухи, что Примадонна серьезно приболела. Мол, она даже не встает с постели. На последних фото певица действительно выглядит не лучшим образом.

Алла Пугачева и ее пятый муж появились в зале легендарного зала "Дзинтари". 74-летняя пенсионерка еле зашла через боковой вход, опираясь на супруга. Вид Примадонны и ее шаркающая походка напугали народ. Многие зашептались, что на Пугачеву страшно смотреть. "Прокапалась, отошла. Но передвигается все равно с трудом - под ручку с мужем, сутулится", - пишут авторы Телеграм-канала Самые СЛИВки.

Фото: социальные сети

В рамках фестиваля в Юрмале выступают латышские и украинские артисты. Лайма Вайкуле учинила настоящую вакханалию. Она пригласила на фестиваль ярых критиков России и сообщила, что деньги от концерта переведет на нужды ВСУ.

Потом, кривляясь, исполнила свой хит "Листья желтые" на латышском языке. Внезапно ей стал подпевать муж Пугачевой. Сама Примадонна еле встала со стула, опираясь двумя руками за соседние спинки. Сгорбленная артистка чуть не упала.

Фото: социальные сети

Многие обратили внимание на неестественно натянутое лицо Аллы Борисовны. Израильские хирурги заметно поколдовали над внешностью артистки. На лбу исполнительницы хита "Арлекино" не заметно ни одной морщинки. Изменился и овал лица. Прическа звезды дала повод заговорить и о пересадке волос.