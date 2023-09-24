Военная спецоперация на Украине 24 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 сентября 2023 года.

В Днепропетровске объект критической инфраструктуры получил повреждения, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. В результате многочисленных взрывов повреждены газопровод и несколько хозяйственных построек в Марганце в Никольском районе Днепропетровской области.

Американские танки Abrams, которые США скоро передадут Украине, «не протянут долго» в обычном бою, считает руководитель ГУР Минобороны Украины Буданов. По его мнению, танки Abrams можно применять в операциях прорыва, при этом очень хорошо подготовленных.

ВСУ не смогли достичь стратегических целей наступления на Южном направлении, сообщила газета The New York Times. В ближайшее время украинская армия столкнется с еще большими трудностями при продвижении вперед, так как осенняя погода сделает землю «мягкой и грязной».

ВСУ потеряли штурмовую группу при попытке штурма в Клещеевке ДНР. На видео Минобороны РФ показано, как российские военные осматривают оружие после уничтожения штурмовой группы ВСУ. Сообщается, что в ее составе было более десяти военнослужащих.

Вооруженные силы России за прошедшую неделю уничтожили часть запасов крылатых ракет и боеприпасов с обедненным ураном, которые были переданы украинским войскам странами Запада.

Российские разведчики уничтожили на Запорожском направлении танк Leopard, экипаж которого полностью состоял из военнослужащих Германии. Боевая машина была уничтожена противотанковой управляемой ракетой. По его словам, разведчики планировали взять «языка», однако оказалось, что все члены экипажа были немцами.

Механик объяснил разведчикам, что все члены экипажа являются военнослужащими Бундесвера, а не наемниками. В то время как ему оказывали медицинскую помощь, немецкий военный успел назвать свою бригаду и выдать место ее дислокации.

Трансляция обновляется.