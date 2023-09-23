Некроз продолжает разрушать Романа Костомарова: честное фото фигуриста

Некроз из-за жуткой бактерии продолжает разрушать организм олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Фото: кадр из передачи НТВ

Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина впервые рассказали о том, через что им пришлось пройти за время страшной болезни фигуриста. Сепсис, инсульт, кома, терапия как при онкологии, жуткая потеря веса, 16 операций по ампутации. Самое страшное, что некроз из-за жуткой бактерии продолжает разрушать организм олимпийского чемпиона даже сейчас.

За время болезни Роман Костомаров потерял более 10 кг. Он пролежал в больнице полгода, перенес 16 ампутаций под общим наркозом. И проблема с конечностями до сих пор никуда не ушла.

"Одноэтапно не делаются такие операции, тем более что воспалительный инфекционный процесс продолжался. Больших операций было 16. А еще каждую перевязку можно считать операцией", - сообщил лечащий врач фигуриста Дмитрий Костин.

Олимпийский чемпион впал в кому уже через сутки после госпитализации. В бессознательном состоянии он находился около двух недель. "Я был близок конкретно к смерти и как будто я оттуда вылез", - сообщил он.

Его жена Оксана Домнина рассказала, что в больнице у Романа диагностировали пневмонию с поражением 90% легких и грипп А. Кроме того, у спортсмена был катастрофически ослаблен иммунитет. Его буквально пожирала очень опасная бактерия.

"Иммунитет был ослаблен полностью. Лейкоцитов - ноль.В этот момент у него выстрелила очень страшная бактерия - это гнойный стрептококк, который дал поражение конечностей, сепсис. Легкие не справлялись и органы начали отказывать, было только сердце", - сообщила Оксана в эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

На третий день после госпитализации спортсмена врачи заговорили о том, что ему придется ампутировать пальцы рук. "Я увидела черные высохшие пальцы, угли, высохшие косточки", - заявила Домнина.

Сепсис поразил не только кисти Романа. "Стопа снаружи вроде как мягонькая. А подошва уже была черной. Уши были черные, нос был черный, глаза вывалились, язык черный", - отметила Оксана.

А потом у Костомарова случился инсульт. "Пошли судороги на животе. Потом начал один глаз стал больше закрываться, чем второй..." - рассказала Домнина.

Сейчас опасность никуда не ушла. Костомаров может потерять руку из-за некроза и гематомы. На левой руке олимпийского чемпиона сосуды работают только в некоторых местах.