Анна Цивилева наградила раненых воинов в Екатеринбурге

Фото: Министерство обороны РФ.

Статс-секретарь – замглавы оборонного ведомства России Анна Цивилева проверила качество медицинского обслуживания и условия лечения раненых в 354-м военно-клиническом госпитале Минобороны РФ в Екатеринбурге.

Замминистра заслушала доклад начальника госпиталя Сергея Яшина о системе лечения военнослужащих, провела беседы с ранеными об оперативности выплат и наградила отличившихся военнослужащих и военных медиков медалями «За отвагу», «За храбрость», медалью Жукова.

«Мы вручаем награды сначала нашим защитникам Отечества, но точно также Родину защищают наши медицинские работники, проявляя заботу, внимание и профессионализм. Вам наша большая благодарность за этот важный кропотливый и не простой труд. За вашу честность отвагу и смелость верность Родине и своим принципам», - заявила Анна Цивилева во время награждения.

На встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером обсуждались вопросы комплексной поддержки участников и ветеранов СВО. Замминистра обороны отметила государственную работу по цифровизации мер поддержки участников СВО.

