Косачев: Евросоюз будет отрицать и замалчивать любые зверства Киева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

22 мая 2026 года киевский режим совершил один из самых отвратительных терактов за все время конфликта с Россией. Тремя волнами беспилотников была совершена целенаправленная атака на колледж в Старобельске (ЛНР), в результате чего погибли 21 человек. Преимущественно - несовершеннолетние девушки. Десятки получили ранения и останутся инвалидами.

Однако, несмотря на то, что Россия предоставила зарубежной прессе свободный доступ в Старобельск, западные политики и СМИ проигнорировали это зверство киевского режима. Более того, постпред Латвии в ООН заявила, будто бы Россия это все выдумала, и, дескать, это фейк. Зато как только РФ ответила убийцам детей массированным ударом по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве - в Европе тотчас поднялся истеричный визг осуждения из каждого утюга.

Почему западные страны так слепы? Что заставляет их игнорировать откровенное зло, творимое убийцами и мясниками своры Зеленского? Зачем они выгораживают маньяков, убивающих детей? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» поговорили с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым.

- Стоит ли ждать резонанса на Западе после теракта ВСУ в Старобельске?

- Я в прогнозировании перспектив происходящего скорее пессимист. Я имею в виду реакцию европейцев. Для них признание террористического акта, совершённого Украиной в отношении училища в Старобельске означает признание террористического характера режима Зеленского.

А это для них почти что собственное политическое самоубийство, потому что именно этот режим они пествовали, поддерживали, покрывали на протяжении всех последних лет. 8 лет Зеленского, да ещё и до этого, на протяжении ряда лет, начиная с Майдана 2014 года. Поэтому чтобы ни делал Зеленский до тех пор, пока будет существовать минимальная возможность это отрицать и замалчивать, они будут это дело отрицать и замалчивать со стопроцентной наглостью и со стопроцентным цинизмом.

Увы, я был бы рад ошибиться, но полагаю, что в данном случае никакого перелома не произойдёт, перелом возможен только и после нашей военной победы, а в ней никакого сомнения не существует, - цитирует Косачева сайт KP.RU.

- Обозначение Киева как прямой военной цели - единственный путь привести их в чувство?

- Вне всякого сомнения, в Киеве и в европейских столицах, поддерживающих Киев, утвердилась иллюзия вседозволенности и безнаказанности. К сожалению, мы, наверное, дольше, чем следовало, проявляли, аккуратность в наших действиях, с тем, чтобы свести к минимуму человеческие жертвы, это, ну, что называется оказалось не по адресу.

И то, что сейчас заявлено МИДом, это естественно решение Верховного Главнокомандующего, мне представляется абсолютно своевременным; адекватной, а может быть, даже и чуть-чуть запоздалой реакцией на всё то, что происходило и, увы, может происходить в дальнейшем, в случае, если мы не остановим этот террористический режим.

Напомним, что Россия предупредила жителей Киева держаться подальше от всех военных и административных объектов, потому что ВС РФ приступают к последовательному, системному уничтожению военного руководства киевского режима и обслуживающей его инфраструктуры. Такое же предупреждение было выдано зарубежным дипломатам в Киеве. Прислушаются они или нет - уже их дело.

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