«Волга» вернулась в дело: официально раскрыты цены

Цены автомобилей "Вога" / Фото сайт бренда

В пресс-службе возрожденной автомобильной марки «Волга» сообщили, сколько будут стоить новые модели, еще до того, как официально стартуют продажи. В модельный ряд включили седан для бизнес-класса и два кроссовера — в дилерские центры они должны попасть уже в июне.

Самым доступным в линейке назван седан Volga C50. Его цена, как уточнили представители бренда, стартует с 2 899 000 рублей. Под капотом у этой модели установлен двухлитровый бензиновый турбодвигатель с непосредственным впрыском топлива. Будущим владельцам будут доступны два варианта мотора — на 150 и на 200 лошадиных сил. Обе версии агрегатируют с семидиапазонной роботизированной трансмиссией.

Что касается кроссовера Volga K40, то его минимальная стоимость, по данным отдела по связям с общественностью, определена в 2 749 000 рублей. Для этой машины подготовлено две силовые установки. Первая — полуторалитровый турбомотор, выдающий 147 л.с., который работает в паре с «роботом». Вторая комплектация включает двухлитровый двигатель мощностью 200 лошадиных сил, восьмискоростной «автомат» и систему полного привода.

Флагманом новой серии объявлен полноразмерный внедорожник Volga K50. Его начальная стоимость составит 4 199 000 рублей. Модель оснащается двухлитровым турбированным двигателем отдачей 238 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

В компании добавили, что все три автомобиля доберутся до дилеров в июне. Производитель также обеспечит гарантийное обслуживание сроком на пять лет или до достижения пробега в 150 тысяч километров. Более подробную информацию о комплектациях и финальных ценах пообещали раскрыть непосредственно перед стартом продаж.

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