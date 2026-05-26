Небольшие результаты и +1328%: глава «Автостата» оценил перспективы KGM в РФ

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В апреле 2026 года на российском рынке было реализовано 347 новых автомобилей южнокорейской марки KGM (до ребрендинга известной как SsangYong). Эту статистику в разговоре с порталом Autonews.ru привел руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Если рассматривать первые четыре месяца года, то за этот период корейскому производителю удалось продать 971 машину. А за все время присутствия бренда в России, которое насчитывает 14 месяцев, — чуть менее 4 тысяч экземпляров. Сам эксперт охарактеризовал такие объемы сбыта как «небольшие».

Примечательно, что по итогам января-апреля 2026 года компания сумела увеличить продажи в нашей стране на впечатляющие 1328%. Однако, как пояснил Целиков, столь значительный рост частично обусловлен крайне низкой базой прошлого года.

По мнению специалиста, марке KGM в обозримом будущем вряд ли удастся войти в десятку самых востребованных автомобильных брендов на российском рынке. Глава «Автостата» подчеркнул, что для достижения этой цели фирме необходимо ежемесячно реализовывать более 2 тысяч машин.

Он добавил, что, с его точки зрения, для KGM такая задача невыполнима. Эксперт объяснил, что бренд является для россиян новым, его здесь не ожидали, да и прежняя история SsangYong в стране не была особо удачной.

Также Целиков напомнил, что в последнее время KGM уже не раз повышал размер скидок на свои автомобили в России. Он отметил, что маркетологам компании приходится манипулировать ценой из-за отсутствия у бренда так называемой «силы».

При этом сам эксперт считает машины KGM «интересными». Он уточнил, что по ряду характеристик они обходят многих китайских конкурентов. Тем не менее, по его словам, с учетом насыщенности опциями и ценового позиционирования «китайцы» выигрывают конкурентную борьбу. Поэтому будущее KGM, как резюмировал Целиков, — роль нишевого бренда из третьего десятка с объемами продаж на уровне некоторых хорошо известных марок из параллельного импорта.

В рейтинге продаж KGM уступил таким «параллельным» маркам, как Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes, Kia, Skoda, Honda, Hyundai, Lexus, Nissan и Land Rover.

Продажи автомобилей корейской марки KGM стартовали в России весной 2025 года, хотя официальный запуск бренда состоялся еще осенью 2024-го. На сегодняшний день это единственный некитайский иностранный бренд на российском рынке, работающий «официально».

В модельную линейку марки в России входят три кроссовера — Tivoli, Korando и Torres. Помимо них, KGM предлагает рамный полноприводный внедорожник Rexton.

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