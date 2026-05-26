Электромобили и газ - нет налога: в одном из регионов РФ выступили с инициативой

В одном из регионов РФ обнулят налог на мощные электромобили. Marti Rossello / Shutterstock.com / Fotodom

Власти Санкт-Петербурга вышли с предложением полностью освободить от уплаты транспортного налога все машины с полностью электрическими двигателями, а также автомобили, работающие на природном газе, сообщает "КП-Петебург". Автором данной инициативы стал губернатор северной столицы Александр Беглов.

Согласно плану, налоговые отчисления за экологичный транспорт могут обнулить вплоть до 2030 года. Причем льгота коснется всех видов транспортных средств, за исключением тех, что передвигаются по воздуху или воде.

В городской администрации пояснили, что самое важное нововведение — снятие любых ограничений, связанных со страной производства, мощностью двигателя или датой постановки машины на учет. Как отметили в Смольном, это способно повысить интерес жителей Петербурга к экологичным видам транспорта и положительно сказаться на экологической обстановке в городе.

В настоящее время в Санкт-Петербурге от налога освобождены лишь владельцы электромобилей с моторами мощностью менее 150 лошадиных сил, а также водители, которые установили газобаллонное оборудование в период действия льготной программы или приобрели новую машину с заводской газовой установкой.

Рассмотрение данного законопроекта намечено на июнь 2026 года.

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