Компания Hyundai оформила в РФ права на дизайн свежего авто: что за этим стоит

Компания Hyundai запатентовала в РФ новый кроссовер. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai официально зарегистрировал в Российской Федерации права на внешний облик своего нового кроссовера. Об этом со ссылкой на данные из открытых источников сообщает «Российская газета». Соответствующий патент был подан головным офисом компании еще осенью прошлого года, утвержден в мае, а затем опубликован в общедоступной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

В сопроводительной документации прямое наименование модели не указывается. Тем не менее, по характерным элементам экстерьера — массивной решетке радиатора, крупным колесным аркам и разделенной головной оптике — без труда узнается кроссовер Hyundai Venue во втором поколении. Мировая презентация этой машины прошла в октябре минувшего года.

Специалисты обращают внимание, что регистрация патента на внешний вид или товарный знак отнюдь не свидетельствует о скором возвращении бренда Hyundai на российский рынок. Подобные действия скорее являются стандартной мерой по защите интеллектуальной собственности от несанкционированного использования и откровенного копирования.

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